Feriados 2023: Calendário soma 7 dias de FOLGAS PROLONGADAS: veja as datas

Com a chegada de 2023, muitos trabalhadores e estudantes passaram a se atentar ao calendário para saberem quando cairão os próximos feriados. Neste ano, os brasileiros serão bastante beneficiados, pois receberão muitos dias de folgas prolongadas.

De acordo com o calendário nacional, acontecerão em 2023 um total de 14 recessos e 7 deles poderão ser prolongados. Normalmente, os cidadãos aguardam ansiosamente pelas folgas ao longo do ano. Portanto , confira as datas abaixo.

Feriados nacionais prolongados em 2023

Veja abaixo a lista de quais são os feriados que poderão ser prolongados em 2023.

01 de janeiro de 2023 (domingo): Ano novo (Confraternização Universal);

07 de abril 2023 (sexta-feira): Paixão de Cristo ;

; 21 de abril 2023 (sexta-feira): Dia de Tiradentes ;

; 01 de maio 2023 (segunda-feira): Dia do Trabalho;

7 de setembro 2023 (quinta-feira): Independência do Brasil ;

; 12 de outubro 2023 (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil);

(Padroeira do Brasil); 2 de novembro 2023 (quinta-feira): Finados ;

; 15 de novembro 2023 (quarta-feira): Proclamação da República ;

; 25 de dezembro 2023 (segunda-feira): Natal.

Dessa forma, de acordo com o calendário de 2023, os feriados de Paixão de Cristo, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados e Natal poderão ser emendados, resultando em folgas prolongadas.

O primeiro feriado nacional que poderá ser prolongado já se aproxima, que será o dia 07 de abril, que se comemora o dia da Paixão de Cristo. Portanto, é importante que os trabalhadores já se programem para curtir os dias de folga, que devem emendar o final de semana.

Ponto facultativo

Pontos facultativos se referem as datas comemorativas ou que antecedem ou sucedem feriados nacionais, mas que oficialmente não determinam folgas. Nesses casos, ficam a critério das empresas conceder dias de folgas aos seus funcionários ou não.

Outro ponto a ser destacado é o feriado regional. Nesse caso, a data só é tida como feriado em alguns lugares do país.

Veja a seguir os pontos facultativos deste ano:

20 de fevereiro (Carnaval): segunda-feira;

21 de fevereiro (Carnaval): terça-feira;

22 de fevereiro (Carnaval): quarta-feira;

8 e 9 de junho (Corpus Christi): quinta e sexta-feira;

28 de outubro (Dia do Servidor Público): sábado.

É importante destacar que o carnaval em algumas cidades do país é considerado apenas um feriado municipal. Dessa forma, os cidadãos devem se atentar aos calendários definidos pelas prefeituras.