Fernando Alonso está na briga pela vitória no Bahrein

Fprimeiro no Treino Livre 2, que mais se parece com a classificação da F1 no sábado e a corrida no domingo. Fernando Alonso foi o piloto mais rápido do circuito do Bahrein.

Segundo o MARCA, antes do início da sessão, este foi um ensaio geral para a qualificação.

Com um pouco mais de combustível e sem toda a potência dos motores, mas bastante semelhante para todos.

Red Bull e Ferrari pode ter se segurado mais, mas a Aston Martin mostrou sua força.

Alonso é P1 e esses três décimos sempre o deixariam pelo menos P5 no grid para a corrida, algo que terá que ser reforçado com uma volta no Q3 conforme necessário.

Que o Aston Martin é fácil de pilotar e muito rápido em Sakhir não é mais negado por ninguém na sala de imprensa, mesmo os repórteres mais céticos, como os franceses, possivelmente magoados com a saída de Fernando do Alpino.

Talvez se esqueçam que praticamente o expulsaram em maio de 2022.

Em ritmo de corrida (macios), Alonso foi um pouco mais rápido que Verstappen com os mesmos pneus (entre um e dois décimos), quase sem degradação do pneu traseiro e um ritmo alucinante.

Muito tarde na corrida, Max conseguiu inverter a tendência e terminar ligeiramente melhor que o espanhol, mas a diferença mantém-se praticamente igual.

Se não é o melhor, está entre os dois melhores carros. Ele pode ser um candidato à vitória no domingo se a equipe de Milton Keynes não esconder todos os seus cartões de corrida.

No entanto, isso não deve ser descartado, é claro.

Verstappen no trânsito

Max Verstappen foi segundo em uma volta, 0,169 atrás de Alonso e Checo terceiro, 0,171 atrás.

No caso do holandês, teve algum trânsito no primeiro setor e talvez isso o tenha privado do melhor tempo.

Ele é claramente o favorito da pole, ainda. Checo está muito mais próximo do que no ano passado e talvez este RB19 se adapte melhor ao seu estilo do que o carro antigo.

Leclerc quarto, Sainz preso em um engarrafamento

Charles Leclerc conseguiu se esgueirar para o quarto lugar com o SF-23, em uma volta bastante limpa, mas aqui o passo abre para 0,460 à frente de Fernando.

Parece muito, mas ninguém quer acreditar na seleção italiana.

Carlos Sainzpor sua vez, passou por um dia bastante desafiador, na 14ª colocação e totalmente fora de posição.

Um giro no Treino Livre 1 e um engarrafamento no Treino Livre 2 não o deixaram brilhar, mas no sábado ele estará de volta às posições que seu talento merece.

No entanto, Ferrari têm trabalho extra para fazer na noite de sexta-feira para corrigir algumas de suas deficiências.

Hamilton oitavo, Russell 13º

Mercedes‘ problemas foram confirmados, com hamilton sendo ultrapassado por muitos carros no meio-campo, como o Alpine de Gasly.

Os Silver Arrows não estarão em jogo neste fim de semana, pelo que vimos hoje.

Talvez o início deles seja ainda pior do que em 2022, embora isso por si só pareça difícil de acreditar.

Treino Livre 2 GP do Bahrein 2023

1 Fernando Alonso Aston Martin 1’30″907 22

2 M. Verstappen Red Bull 1’31″076 +00″169 21

3 S. Perez Red Bull 1’31″078 +00″171 23

4 C. Leclerc Ferrari 1’31″367 +00″460 23

5 N. Hulkenberg Haas 1’31″376 +00″469 22

6 L. Passeio Aston Martin 1’31″450 +00″543 24

7 P. Gasly Alpine 1’31″475 +00″568 21

8 L. Hamilton Mercedes 1’31″543 +00″636 24

9 L. Norris McLaren 1’31″570 +00″663 24

10 G. Zhou Alfa Romeo 1’31″586 +00″679 24

11 E. Ocon Alpine 1’31″608 +00″701 22

12 V. Bottas Alfa Romeo 1’31″793 +00″886 25

13 G. Russell Mercedes 1’31″882 +00″975 22

14 Carlos Sainz Ferrari 1’31″956 +01″049 25

15 O. Piastri McLaren 1’32″024 +01″117 24

16 K. Magnussen Haas 1’32″110 +01″203 16

17 A. Albon Williams 1’32″440 +01″533 25

18 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’32″525 +01″618 25

19 N. De Vries AlphaTauri 1’32″605 +01″698 25

20 L Sargento Williams 1’32″749 +01″842 26

Ferrari dominou no primeiro stint

No primeiro stint da sessão, a Ferrari usou os pneus macios na largada, com Leclerc em primeiro, à frente de Sainz, apenas 0,113 atrás. Em contraste, os dois Red Bulls e Alonso fizeram um primeiro stint estilo corrida com os pneus médios, então os tempos não foram significativos.

Hamilton foi terceiro nos macios, 0,4s atrás do monegasco, e Gasly e Ocon foram parcialmente quarto e quinto no Alpine, também nos macios.

Após o primeiro jogo de pneus

1 C. Leclerc Ferrari 1’31″843 6

2 C. Sainz Ferrari 1’31″956 +00″113 6

3 L. Hamilton Mercedes 1’32″272 +00″429 7

4 P. Gasly Alpine 1’32″368 +00″525 7

5 E. Ocon Alpine 1’32″415 +00″572 7

6 S. Perez Red Bull (Meio) 1’32″497 +00″654 6

7 G. Russell Mercedes 1’32″505 +00″662 5

8 F. Alonso (Meio) Aston Martin 1’32″603 +00″760 6

9 L Sargento Williams 1’32″749 +00″906 5

10 M. Verstappen (Médio) Red Bull 1’32″794 +00″951 4

11 A. Albon Williams 1’32″939 +01″096 5

12 L. Norris McLaren (Meio) 1’33″117 +01″274 6

13 Y. Tsunoda AlphaTaur (Medio)i 1’33″548 +01″705 7

14 L. Stroll Aston Martin 1’33″566 (Médio) +01″723 7