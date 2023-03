Fernando Alonso volta no tempo ultrapassando Hamilton como se fosse uma década atrás!

Fernando Alonso começou o 2023 Fórmula 1 temporada de maneira perfeita, com o espanhol terminando em terceiro em sua primeira corrida pela Aston Martin para subir ao pódio do Grande Prêmio do Bahrein.

Esses anos Aston Martin carro parece ser o negócio real, o que significa que Alonso pode competir com o Mercedes e Ferrari carros, mesmo que Red Bull parecem estar em uma liga diferente.

Não foi um bom começo de corrida para Alonsoque foi imediatamente ultrapassado por Lewis hamilton e George Russel e que teve a sorte de não danificar seu AMR23 ao ser atingido por um companheiro de equipe Passeio de Lança.

Fernando Alonso vs Hamilton e Russel

Alonso arregaçou as mangas e, aos poucos, foi progredindo. Seus momentos mais brilhantes ocorreram quando ele se envolveu em duelos espetaculares com Russel e hamiltonchegando ao topo nas duas vezes e emocionando os fãs como ele e ex-companheiro de equipe hamilton iam e vinham um para o outro na pista.

“Terminar no pódio na primeira corrida do ano é incrível”, Alonso disse depois.

“O que Aston Martin fez durante o inverno para ter o segundo melhor carro na primeira corrida é simplesmente irreal.

“Obviamente, eu adoraria começar na frente de [the Red Bulls and Ferraris] e usar nosso ritmo, mas não fizemos a melhor largada e tivemos que passar na pista.

“Parecia um pouco mais excitante e com mais adrenalina, com certeza, então espero que as pessoas tenham gostado.

“Nós também gostamos, então vamos aproveitar juntos.”

Não desde 2013, quando terminou em segundo lugar no campeonato de pilotos com Ferraritem Alonso tinha um carro capaz de competir com hamilton na pista.

Agora ele o faz, para que possamos ver algumas batalhas mais memoráveis ​​entre os dois veteranos ao longo desta temporada.