Fernando Tatis Jr. planeja ajuste Triple-A antes de cumprir suspensão

Ttemporada 2023 da Major League Baseball começa nesta quinta-feira e o San Diego Padres começa com um elenco que promete fazer uma das melhores campanhas de sua história, comandado por Manny Machado, Juan Soto, Xander Bogaerts e Fernando Tatis Jr.., que estará disponível até 20 de abril.

Tati Jr. cumprirá uma suspensão de 80 jogos por testar positivo para uma droga para melhorar o desempenho e, enquanto aguarda sua data de elegibilidade, o infielder nascido na República Dominicana planeja permanecer ativo no El Paso, afiliado Triple-A dos Padres.

Durante o treinamento de primavera, tatis parecia ótimo, mas faltando poucos dias para a temporada, ele terá que se separar do time para cumprir a sanção da MLB imposta a ele por violar sua política antidoping.

O plano é que Tatis ingresse no Chihuahuas em 4 de abril, já que a MLB permite que jogadores com suspensão de 50 jogos ou mais tenham uma atribuição de 15 jogos para a liga secundária, mas o jogador deve dar seu consentimento.

Os Padres estão ansiosos para a temporada 2023 da MLB

O Pais começar a temporada de 2023 com a memória de suas 111 vitórias na Série Divisional da Liga Nacional Dodgers ainda fresco em suas mentes, e agora o objetivo é maior, chegar à World Series e vencê-la.

Assim, o proprietário Peter Seidler montou um plantel com uma folha de pagamento maior que a do Dodgerscom US$ 255 milhões, o terceiro maior da MLB, atrás apenas do Mets e Yankees.

As estrelas com as quais ele iniciará a campanha serão acompanhadas por um tatis que no treinamento de primavera tem 12 rebatidas em 46 entradas, com sete RBIs, dois home runs e uma média de rebatidas respeitável no momento em que sua punição começa.