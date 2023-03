Festa náutica “Penedo Summer” já tem data definida

O evento promovido pela Prefeitura de Penedo tem um novo nome e mais atrações

SECOM/PMP

Na participação do Penedo POD, podcast da Secretaria Municipal de Comunicação da PMP, a nova gestora da SEMCLEJ – Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, Teresa Machado, falou sobre a tão esperada festa náutica de Penedo.

O evento ocorrerá no primeiro final de semana de abril, no domingo (2), na Prainha do Velho Chico, abrindo assim uma série de comemorações em alusão ao aniversário da cidade de Penedo.

Teresa Machado também contou que a mudança do nome do evento, e consequentemente a nova identidade visual, se deu devido à adequação de festas realizadas no verão, atraindo ainda mais pessoas que buscam por este segmento festivo.

As atrações artísticas ainda não foram divulgadas, mas a secretária garantiu que será de peso.

“Sobre a atração ainda não posso falar, pois estamos fechando os contratos de tudo. Eu acredito que muito em breve o prefeito Ronaldo Lopes irá contar para todos vocês, mas garanto que ninguém vai se decepcionar, isso eu garanto”, afirma Teresa Machado.

Na próxima terça-feira, acontecerá uma reunião de alinhamento com órgãos envolvidos, tanto da esfera federal, estadual e privada, como também de pastas municipais que se integram para o evento acontecer com a maior segurança e tranquilidade.