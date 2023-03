Festa no Bolsa Família, valor pode passar de R$ 1.000 para os brasileiros

O Bolsa Família será relançado neste mês e já está com os valores definidos. A partir de março, as famílias poderão receber até R$ 1.062. O valor elevado está relacionado aos adicionais que foram implementados no programa.

A saber, o valor do benefício foi definido em R$ 600 para todas as famílias. No entanto, é importante ressaltar que os beneficiários que aderiram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil terão os valores descontados neste mês, portanto, podem receber menos.

Para conseguir mais de R$ 1 mil do Bolsa Família, as famílias devem cumprir todos os requisitos exigidos para liberação dos adicionais. Os valores pagos serão os seguintes:

R$ 600 do valor oficial;

R$ 150 por crianças de até 6 anos de idade;

R$ 50 para crianças e jovens com idades de 7 a 18 anos.

De acordo com informações oficiais, o valor adicional de R$ 150 pode ser acumulado por até duas crianças de até seis anos de idade. Além disso, o valor extra de R$ 50 poderão ser liberados para famílias que possuem crianças e jovens com idades entre 7 a 18 anos. Portanto, o Bolsa Família pode ser concedido em R$ 950.

Ainda, as famílias podem receber o pagamento bimestral do Vale-Gás, no valor de R$ de 112, que é pago juntamente com o Bolsa Família. Dessa forma, os beneficiários podem sacar até R$ 1.062.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

É importante salientar que os novos critérios para recebimento dos valores do Bolsa Família serão adicionados e não substituirão os atuais. Confira quem deve receber o benefício:

Regras do antigo Auxílio Brasil:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Calendário de pagamentos – Março

O calendário do Bolsa Família de março foi definido da seguinte forma:

20/03 – Final de NIS 1

21/03 – Final de NIS 2

22/03 – Final de NIS 3

23/03 – Final de NIS 4

24/03 – Final de NIS 5

27/03 – Final de NIS 6

28/03 – Final de NIS 7

29/03 – Final de NIS 8

30/03 – Final de NIS 9

31/03 – Final de NIS 0