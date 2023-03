FGV abre matrículas para Vestibular de meio de ano para curso de Administração de Empresas

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) abriu nesta segunda-feira, dia 6 de março, o período de inscrição para o vestibular do meio do ano para o preenchimento de vagas no curso de Administração de Empresas. De acordo com a instituição, estão sendo ofertadas 220 vagas para o período diurno e 50 para o noturno.

Conforme o cronograma, os interessados deverão realizar as inscrições até o dia 4 de maio. O procedimento deverá ser feito online, exclusivamente por meio do site da FGV. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a modalidade de seleção desejada. Esse processo seletivo do curso de Administração de Empresas conta com as seguintes formas de ingresso:

Prova online;

Aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

Exames Internacionais.

De acordo com o edital, as inscrições feitas até as 18h do dia 7 de abril contam condições especiais: a taxa para o processo seletivo do vestibular e dos exames internacionais é de R$ 75 reais, e o processo via Enem tem a taxa de R$ 25 reais. Após esse período, o valor será de R$ 150 para vestibular online e exames internacionais, enquanto o processo via Enem será de R$ 50 reais.

Seleção

O processo seletivo contará com duas fases. Desse modo, os candidatos que optarem pelo formato tradicional do exame farão as provas (questões objetivas e discursivas) da 1ª fase no dia 4 de junho. Os aprovados nesta etapa estarão aptos a participar da 2ª fase, que consiste em um Exame Oral.

Os locais de prova serão em São Paulo (SP), Salvador (BA), Londrina (PR), Ribeirão Preto (SP), Campo Grande (MS), São José dos Campos (SP), Goiânia (GO), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final da seleção tradicional e via Enem está prevista para o dia 7 de julho. Já o resultado da seleção via exames internacionais será divulgado em 20 de julho.

