Fiasco da FTX: o engenheiro de origem indiana Nishad Singh se declara culpado perante a SEC por acusações de fraude

Nishad Singh, um engenheiro indiano de 27 anos que foi co-engenheiro chefe da FTX Trading Ltd, admitiu as acusações de fraude em commodities. Singh está enfrentando acusações federais por seu papel em um esquema plurianual para fraudar investidores de capital na FTX, a plataforma de negociação de criptomoedas que ele iniciou com Samuel Bankman-Fried e Gary Wang.

A Securities and Exchange Commission, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e a Commodity Futures Trading Commission anunciaram acusações contra Singh. Singh se declarou culpado de acusações de fraude de commodities e outras acusações em uma ação paralela separada contra ele no Distrito Sul de Nova York.

De acordo com a reclamação da SEC, Singh criou um código de software que permitia que os fundos dos clientes da FTX fossem desviados para a Alameda Research, um fundo de hedge cripto de propriedade de Bankman-Fried e Wang, apesar das falsas garantias aos investidores de que a FTX era uma plataforma segura de negociação de criptoativos. A denúncia alega que Singh era um participante ativo no esquema para enganar os investidores da FTX e que sabia ou deveria saber que tais declarações eram falsas e enganosas.

A denúncia também alega que Singh retirou aproximadamente US$ 6 milhões da FTX para uso e despesas pessoais, incluindo a compra de uma casa multimilionária e doações para causas beneficentes, já que a FTX estava prestes a entrar em colapso.

Singh foi o chefe de engenharia da Alameda e mais tarde da FTX. Ele era acionista e executivo sênior da FTX e era Diretor de Engenharia da FTX na época de seu colapso em novembro de 2022.

A queixa da CFTC acusa que Singh se apropriou pessoalmente de milhões de dólares em ativos, incluindo ativos de clientes da FTX, por meio de “empréstimos” mal documentados da Alameda e outras retiradas indevidas de fundos da FTX para várias despesas pessoais. Singh não contesta sua responsabilidade nas reivindicações da CFTC e concordou com a entrada de uma ordem de julgamento de consentimento proposta.

O presidente da SEC, Gary Gensler, disse que a suposta fraude cometida por Bankman-Fried é um “chamado claro para as plataformas criptográficas de que elas precisam estar em conformidade com nossas leis”.

(Com entradas da Agência)

