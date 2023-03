Fies 2023/1 abre período para complementar informações

Os candidatos pré-selecionados na chamada regular da 1ª edição do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) 2023 devem realizar a partir dessa quarta-feira, dia 15 de março, a complementação das informações dadas no momento da inscrição. Essa etapa é obrigatória.

De acordo com o cronograma, a complementação das informações deverá ser feita até o dia 17 de março, próxima sexta-feira, exclusivamente on-line, por meio da página do Fies no Portal Único.

Conforme as orientações do edital, após complementar as informações, os candidatos pré-selecionados deverão validar suas informações em até 5 dias úteis na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) das instituições de ensino para as quais foram aprovados.

Posteriormente, o estudante deverá validar suas informações em um agente financeiro em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA. Para realizar essa validação, os estudantes devem realizar a entrega física ou digital/eletrônica de documentação exigida.

Fies 2023/1

O período de inscrição da 1ª edição do Fies 2023 foi do dia 7 ao dia 10 de março. Puderam realizar as inscrições os candidatos que cumprem os seguintes pré-requisitos:

ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2010 e 2022;

ter obtido nota de, no mínimo, 450 pontos na média geral das provas;

não ter zerado a nota da prova de redação;

ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimo per capta.

De acordo com os dados do Ministério da Educação, o Fies 2023/1 recebeu inscrições de 205.177 candidatos. Nesta edição do Fies 2023 estão sendo ofertadas 67.301 vagas para o financiamento estudantil. As oportunidades são para 1.389 instituições particulares de ensino superior de todo o Brasil.

Lista de Espera

O MEC divulgou o resultado do Fies 2023/1, que conta com apenas uma chamada regular, ontem (14). Os candidatos não pré-selecionados nessa chamada estão automaticamente inclusos na lista de espera. Conforme o cronograma, a divulgação da pré-seleção da lista de espera está prevista para o período de 21 de março a 18 de maio.

Acesse o site do Fies para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UERJ abre prazo para pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao 1º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024; saiba mais.