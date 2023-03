Fies 2023: descubra como funciona

Fies 2023: tudo aquilo que você precisa saber sobre o programa

O Fies, Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do Governo Federal que oferece a possibilidade de financiamento de cursos universitários.

Contudo, é importante deixar claro que o financiamento acontece com base em alguns critérios. Os cursos financiados, por exemplo, são aqueles na modalidade presencial e não gratuitos. O estudante também precisa ter conseguido uma boa pontuação nos testes de avaliação conduzidos pelo MEC, como o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Os estudantes que participaram do ENEM no ano passado podem participar da edição 2023 do Fies. As inscrições já começaram e devem terminar no dia 10.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o funcionamento do Fies. Confira!

Fies: quem pode participar?

Prioridade é dado aos estudantes que ainda não concluirem o curso de nível superior e também aos que tenham participado do ENEM a partir do ano de 2010,e que alcançaram um nota média igual ou maior a 450 pontos e nota superior a zero na redação na prova.

Fies: o que pode ser financiado?

Uma dúvida muito comum é: o que pode ser financiado pelo Fies?

Saiba que até 100% dos valores das mensalidades universitárias podem ser financiadas. O financiamento acontece depois da análise da renda mensal familiar do estudante e do comprometimento dessa renda em relação aos pagamentos que devem ser efetuados.

As modalidades de financiamento permitem que os beneficiados recebam empréstimo com a possibilidade de pagamento sem juros. Os critérios, contudo, dependem da renda familiar de cada estudante.

Fies: vantagens

O programa proporciona ao estudante a possibilidade de estudar em uma instituição de ensino particular com financiamento garantido pelo Governo Federal.

Além disso, também são vantagens oferecidas pelo programa as facilidades para a quitação do empréstimo, que ocorre apenas ao final do curso, e os juros baixos.

FIES: inscrições e resultados

Como mencionado, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site do programa: https://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/usuario-login