Filha de Dwyane Wade, Zaya, estreia na passarela da Semana de Moda de Paris

A jovem de 15 anos chegou à passarela no desfile da Semana de Moda de Paris de Miu Miu … e parecia tão legal como sempre – enquanto desfilava em uma jaqueta, saia e sapatos marrons de salto alto.

Wade, ao lado Gabrielle Union teve um assento na primeira fila para tudo … e confira o vídeo postado no Instagram pelo estilista de Zaya – a lenda do Miami Heat parecia ter acabado de ganhar outro campeonato da NBA.

Ele também acessou sua página no Twitter para compartilhar uma foto da família no evento … escrevendo na legenda: “Apenas um ícone vivo. A estreia oficial de Zaya no @MIUMIU.”