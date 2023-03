Filha de Patrick Mahomes parece que pode se tornar uma superestrela do futebol em vídeo hilário do Instagram

Patrick Mahomes e a esposa dele Bretanha compartilharam algumas imagens histéricas de seus filha de dois anos, Sterling mostrando suas habilidades no futebol.

A dupla compartilhou os vídeos de Sterling marcando alguns gols absolutamente incríveis no que parecia ser um parque por meio de suas contas no Instagram.

Durante um ponto particularmente divertido do vídeo, Sterling dribla até o gol com uma corrida incrível, para depois pegar a bola e jogá-la na rede. Referência de handebol! Nem Patrick nem Brittany conseguiram conter o riso.

Os esportes parecem fazer parte do DNA de Mahomes e parece que Sterling pode ter os genes esportivos de sua mãe. Britanny fez um certo nome para si mesma como uma sensação do futebol em nível universitário no Texas.

Os Mahomes comemoraram recentemente seu segundo aniversário da filha, e organizou uma luxuosa festa de aniversário para marcar a ocasião. Sterling até recebeu uma bolsa de grife de presente.