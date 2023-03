Filha não reconhecida de Pelé pode ser incluída em sua herança

Mmais de dois meses se passaram desde Primeiroestá passando, e pode haver sérias complicações em relação à herança, já que um teste de DNA está sendo solicitado para determinar se ele tem ou não uma filha que não reconheceu.

Foi no dia 29 de dezembro de 2022, quando Primeiro morreu. Algumas semanas após a trágica notícia, Luiz Kignel revelou algo que não estava previsto em sua herança: a possibilidade de uma filha não reconhecida fazer parte do testamento.

“Primeiro indicou que existe a possibilidade de outra filha, cujo reconhecimento dependerá de um teste de DNA que não pôde ser realizado devido à pandemia e ao seu estado de saúde”, explicou o advogado de Márcia Cibele Aoki, Primeiroa última mulher de Pelé, com quem não teve filhos e a quem corresponderiam 30 por cento da fortuna de Pelé.

Os 70% restantes serão distribuídos entre PrimeiroOs filhos de e a filha que não é reconhecida poderiam ser considerados, mas a Justiça brasileira pede desde o ano passado um exame de DNA, que será fundamental para determinar se ela será ou não incluída no testamento.

Pelé teve seis filhos reconhecidos

A advogada disse à AFP que a brasileira pode ser reconhecida, mas primeiro terá que fazer o teste de DNA, que não pôde ser feito em setembro do ano passado, mas agora teria que ser feito com um dos Primeirofilhos reconhecidos. Se confirmada, ela seria a segunda filha não reconhecida do lendário ex-jogador de futebol.

Primeiro tem outros seis filhos: Kely, Jennifer e Edinhofruto de seu primeiro casamento com Rosemeri Cholbi; Flávia é outra filha, fruto de uma relação extraconjugal. A estrela do futebol casou-se mais tarde Assiria Lemos Seixas e os gêmeos Joshua e celeste nasceram dessa relação.