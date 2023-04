Filho de 6 anos de Flo Rida na UTI após queda de 5 andares da janela do apartamento

#njmornings filho de rapper de 6 anos @official_flo hospitalizado com ferimentos graves após cair do 5º andar #JerseyCity apartamento no início de março. A mãe da criança entrou com uma ação alegando que o prédio estava equipado com janelas que apresentavam uma condição perigosa. @News12NJ pic.twitter.com/Ahc9LiCjci

—Tony Caputo (@TonyCaputo) 30 de março de 2023

