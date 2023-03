Filho do jogador de hóquei da NHL GM Briere empurra cadeira de rodas escada abaixo, policiais envolvidos

O filho do GM interino do Philadelphia Flyers Daniel Briere –Mercyhurst Univ. jogador de hóquei no gelo Carson Briere – foi acusado de empurrar a cadeira de rodas de uma mulher por um lance de escadas no fim de semana … e agora, os policiais dizem que estão investigando o assunto.

A usuária do Twitter @juliazukowski – que postou o vídeo pela primeira vez – afirma que a cadeira foi deixada no topo da escada porque seu dono “teve que ser carregado fisicamente para usar os banheiros”. ela criou um página GoFundMe na quarta-feira, para arrecadar dinheiro para uma nova cadeira.

“No final da tarde, a Universidade Mercyhurst tomou conhecimento do vídeo perturbador no qual um de nossos alunos-atletas é visto empurrando uma cadeira de rodas desocupada por um lance de escadas em um estabelecimento local”, disseram os funcionários da escola em um comunicado na terça-feira. “Nosso Escritório de Conduta Estudantil e Departamento de Polícia e Segurança estão investigando.”

Carson Briere ingressou no time de hóquei Mercyhurst em 2020. Ele já havia jogado pelo time de hóquei no gelo do estado do Arizona, mas foi demitido do time depois que o programa disse que ele violou as regras.