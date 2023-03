Filho do presidente da FIA morre em acidente de carro

Saif Muhammad bin Salimfilho de Mohammed Ben Sulayempresidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), morreu em um acidente de carro, segundo vários meios de comunicação do Oriente Médio, especialmente nos Emirados Árabes Unidos, seu país de origem.

O filho do presidente foi piloto e competiu na Fórmula 4 de seu país. Fê-lo por duas temporadas, em 2016 e 2017, disputando oito corridas. Em 2016 terminou em 14º no campeonato. Seu melhor resultado no grid foi um oitavo e em uma corrida, sétimo.

Segundo vários meios de comunicação, o jovem se envolveu em um acidente de carro na terça-feira e não conseguiu superar os ferimentos. Al Khaleej ainda indica que seu corpo será cremado na quinta-feira após as orações no cemitério de Dubai.

Presidente desde 2020

Mohammed Ben Sulayem foi eleito presidente da FIA no final de 2020, substituindo o francês Jean Todt. No final dos anos 1980 e 1990 também foi competidor, neste caso nos ralis. Ele até correu no Campeonato Mundial WRC.

Ele então passou a organizar eventos e subiu na hierarquia da federação. O organismo internacional ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.