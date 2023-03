Filmes para entender mais sobre a Era Vargas: sugestões

Filmes para entender mais sobre a Era Vargas: confira a lista que separamos para você

Todos nós sabemos que questões de história do Brasil estão presentes em provas muito relevantes, com destaque para os concursos, os vestibulares e a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Dentre eles, podemos mencionar a Era Vargas (1930-1945), período em que Getúlio Vargas governou o país.

Dessa forma, é de suma importância que você revise constantemente esse assunto para garantir um bom desempenho em sua prova. E que tal fazer isso assistindo filmes?

Uma das maneiras mais efetivas de revisar conteúdos de história de uma forma divertida é por meio de filmes. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou algumas sugestões de filmes sobre a Era Vargas. Confira!

Memórias do Cárcere

O filme Memórias do Cárcere é baseado em um livro homônimo escrito por Graciliano Ramos, o autor deVidas Secas, que ficou preso durante o regime no Brasil conhecido como Estado Novo, uma vez que era contrário ao governo.

A obra retrata diversas características do período, principalmente a censura e a opressão.

Getúlio – O homem por trás do presidente

O filme Getúlio – O homem por trás do presidente narra os últimos dias de vida do presidente Getúlio Vargas.

Por meio desse longa, você poderá conhecer alguns dos principais aspectos do pensamento em vigor no período e entender melhor essa época da história do Brasil.

O mundo em que Getúlio viveu

O mundo em que Getúlio viveu é um documentário que narra importantes detalhes da vida de Getúlio Vargas, bem como o processo que o tornou um dos maiores governantes de todo o país. É fundamental para quem quer entender o desenvolvimento da Era Vargas no Brasil.

Adágio ao Sol

O filme Adágio ao Sol narra importantes momentos antes e depois do início da Era Vargas. Nessa obra, você poderá entender como a Revolução de 30, pela qual Getúlio chega ao poder, aconteceu, bem como o fim da República Oligárquica a crise do café.