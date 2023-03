Filmes para estudar as principais guerras da História: confira!

Filmes para estudar as principais guerras da História: descubra quais são as sugestões que separamos para você

Todos nós sabemos que questões de história estão presentes em provas muito relevantes, com destaque para os vestibulares e a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Dentre eles, podemos mencionar as principais guerras da história, as quais são cobradas constantemente nas principais provas de história.

Assim, é de suma importância que você revise constantemente esse assunto para garantir um bom desempenho em sua prova. E que tal fazer isso assistindo filmes?

Uma das maneiras mais efetivas de revisar conteúdos de história de uma forma divertida é por meio de filmes. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma lista com sugestões de filmes que abordam as principais guerras da história. Vamos conferir!

Guerra dos Cem Anos

O Rei conta a história de Henrique V, que se tornou rei da Inglaterra e que precisou defender o país durante a Guerra dos Cem Anos, conflito entre ingleses e franceses.

Esse longa retrata ainda os dilemas, o pensamento medieval e seus embates, tanto relacionados aos de guerra como aqueles motivados por questões morais de cada personagem.

A produção é uma excelente fonte de informações sobre os séculos XIV e XV, período de transição entre a Baixa Idade Média e a Idade Moderna.

Primeira Guerra Mundial

O filme Eles não envelheceram foi produzido a partir de um conteúdo remasterizado sobre os momentos vividos por soldados durante a Primeira Guerra Mundial.

Além das imagens, o documentário conta ainda com depoimentos e narrações de oficiais que viveram o período de horror durante os combates. A produção conta com gravações feitas na época.

Segunda Guerra Mundial

O longa Filhos da Guerra narra a vida de Solomon Perel, judeu que sobreviveu à invasão nazista na Polônia e foi enviado para um orfanato na União Soviética.

A obra pode ser muito útil nos estudos sobre o Nazismo, o Holocausto e o Antissemitismo Nazista.

Guerra do Vietnã

Bom dia, Vietnã é um filme que narra a história de um DJ que vai até o Vietnã para trabalhar na Rádio das Forças Armadas. Contudo, uma vez no local ele descobre a verdade sobre o horror da Guerra do Vietnã.