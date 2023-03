Fim de Semana começa com GRANDE PRESENTE para quem tem o Caixa Tem

O Caixa Tem é o aplicativo da Caixa Econômica Federal e traz vários benefícios e serviços para os seus usuários.

Assim, os clientes do banco podem solicitar diversos serviços bancários, incluindo cartão de crédito e também outras linhas de crédito.

A seguir, confira como solicitar dinheiro extra e mais crédito para realizar suas compras por meio do aplicativo Caixa Tem.

Como adquirir o cartão de crédito do Caixa Tem?

Se você é um cliente da Caixa Econômica, poderá obter excelentes vantagens utilizando a plataforma digital do banco.

Uma dessas vantagens é a contratação do cartão de crédito de forma 100% online. Dessa forma, você só precisará ter acesso ao aplicativo da Caixa.

Com o cartão de crédito, os clientes podem realizar compras parceladas ou à vista com até 40 dias para pagar.

A seguir, confira todos os benefícios do cartão de crédito Caixa Tem:

Zero anuidade;

Solicitação online por meio do app Caixa Tem;

Emissão gratuita de até 2 cartões adicionais;

Uso no Brasil e exterior;

Compras em lojas virtuais e físicas;

Aplicativo para gerenciamento do cartão;

Descontos com Elo Ofertas;

Plataforma Elo Flex (troca de benefícios nas categorias Auto, Casa, Pet, Vida, entre outros);

Descontos Vai de Visa (programa de pontos).

Agora, confira como solicitar o seu cartão de crédito em apenas dois passos:

Em primeiro lugar, você deve atualizar o aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta entrar no app e selecionar a opção “Atualizar Cadastro”; Em seguida, selecione a opção “Cartão de Crédito”.

Após selecionar a opção, o aplicativo irá realizar uma análise de dados para saber se o seu cartão será aprovado.

Mas caso não seja aprovado, você poderá solicitar novamente após 60 dias.

Ademais, vale ressaltar que para solicitar o cartão de crédito Caixa Tem é necessário estar com o nome limpo. Mas quem estiver negativado poderá solicitar outra linha de crédito disponível no banco: O EMPRÉSTIMO CAIXA TEM PARA NEGATIVADOS.

Empréstimo para negativados da Caixa

Existem duas opções de crédito disponíveis para negativados por meio do aplicativo Caixa Tem. A primeira está disponível para as pessoas físicas que desejam empreender.

Assim, a Caixa libera para estas pessoas o valor de até R$ 1 mil com taxa de juros de 1,95% ao mês. Além disso, é possível parcelar o empréstimo em até 24 vezes.

A segunda opção é destinada para os microempreendedores individuais (MEIs). O banco libera para este grupo o valor de até R$ 3 mil com taxa de juros de 1,99% ao mês. Esta opção também permite o parcelamento em até 24 meses.

Confira a seguir o que é preciso para solicitar crédito para negativado pelo Caixa Tem:

Não ter dívidas com bancos ou financeiras no valor de até R$ 3 mil, até o dia 31 de dezembro;

Ter, pelo menos, 12 meses de atividade, no caso do MEI;

O MEI deve apresentar tanto os documentos da empresa, quanto os seus documentos pessoais;

Em caso de beneficiários do Bolsa Família, necessário informar a ocupação e a renda, mesmo se estiver desempregado.

Como solicitar?

As pessoas físicas poderão solicitar o crédito de até R$ 1 mil através do aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta baixar o app no seu celular e acessar com a sua conta. Em seguida, basta procurar pela opção de crédito e seguir as orientações da tela.

No caso dos MEI’s, a solicitação do crédito de até R$ 3 mil poderá ser realizada diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal.