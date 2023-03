Fim de Semana começa com GRANDE VITÓRIA para quem tem o CAIXA TEM

Trabalhadores que atuam com a carteira assinada em empresas privadas nascidos em março e abril já podem sacar o PIS referente ao ano-base 2021. O pagamento do abono salarial começou no mês de fevereiro e está ocorrendo de forma gradual.

Além da possibilidade de resgatar os valores nas agências da Caixa Econômica Federal, os beneficiários também podem utilizar o Caixa Tem para movimentar o dinheiro. Lembrando que o PASEP é pago aos servidores públicos pelo Banco do Brasil.

Entretanto, muitas pessoas estão criticando o aplicativo por não estarem conseguindo sacar os valores. De acordo com os relatos, o app está pedindo atualização cadastral e que, sem isso, não é possível resgatar o benefício.

Quem vai receber o PIS?

Para receber o abono salarial PIS/PASEP este ano, o trabalhador precisa se enquadrar em alguns critérios. São eles:

Estar inscrito no sistema PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias em 2021;

Ter recebido salário mensal de dois salários mínimos ou menos em 2021;

Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social.

Qual o valor do PIS?

O valor da parcela do PIS/PASEP depende do tempo trabalhado com a carteira assinada no ano de apuração. Desse modo, quanto mais tempo trabalhado dentre os 12 meses do ano, maior será o valor do benefício. Veja as proporções:

1 mês trabalhado – R$ 108,50;

2 meses trabalhados – R$ 217,00;

3 meses trabalhados – R$ 325,50;

4 meses trabalhados – R$ 434,00;

5 meses trabalhados – R$ 542,50;

6 meses trabalhados – R$ 651,00;

7 meses trabalhados – R$ 759,50;

8 meses trabalhados – R$ 868,00;

9 meses trabalhados – R$ 976,50;

10 meses trabalhados – R$ 1.085,00;

11 meses trabalhados – R$ 1.193,50;

12 meses trabalhados – R$ 1.302,00.

Como consultar o abono salarial PIS?

Veja como consultar o benefício pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTD):

Acesse o App, disponível para Android e iOS; Faça login com dados do Gov.br; Selecione a opção “Benefícios”; Na sequência, escolha “Abono salarial”; Por fim, pesquise pelo ano-base, neste caso, 2021; Na ocasião, será exibido o saldo e a data de pagamento.

Além desse meio, a Caixa disponibiliza os seu próprios canais de consulta. Veja:

PIS

Site da Caixa;

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

Atualização cadastral do Caixa Tem

Normalmente, quando o cidadão fica muito tempo sem acessar a conta poupança social digital e retorna à plataforma buscando algum serviço, o Caixa Tem solicita que uma atualização cadastral seja realizada, a fim de reforçar a segurança das futuras operações.

Todavia, a Caixa informa que a atualização cadastral do aplicativo é opcional, isto é, o cidadão não é impedido de receber seu benefício caso não realize o procedimento. De todo modo, é uma ação importante e que deve ser feita, caso queira, assim que solicitado.

Como atualizar cadastro no Caixa Tem?

Abra o aplicativo Caixa Tem; Faça login com CPF e senha; Vá em “Atualize seu cadastro” (esteja com seus documentos em mãos); Toque em “Entendi, vamos começar”; Na próxima tela, confirme seus dados (o app mostrará primeiro seu endereço; se estiver atualizado, clique em “Sim, está correto”, se não vá em “Meu endereço mudou); Feito isto, informe se nasceu no Brasil ou não e clique em “Próximo”; Em seguida, toque em “Entendi, vamos lá” e informe sua fonte de renda, valor, há quanto tempo recebe, profissão e patrimônio; Ao finalizar, clique em “Próximo” e aperte em “Confirmar” caso os dados estejam corretos; Para validar o seu cadastro, toque em “Continuar” e escolha qual documento será enviado; Depois, clique em “Continuar” novamente e siga as instruções das próximas telas para envio das imagens.

Pronto! Após atualizar o seu cadastro, o Caixa Tem irá desbloquear o acesso aos recursos da conta em até 48 horas.