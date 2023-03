Fim de semana começa com ÓTIMA notícia para quem utiliza o Caixa Tem

Após o encerramento do Auxílio Emergencial em 2021, a conta poupança digital Caixa Tem passou a ser utilizada pelo Governo para viabilizar o pagamento de outros programas sociais, como o FGTS, PIS/PASEP, Bolsa Família, Vale-Gás, entre outros.

Por meio do Caixa Tem, os usuários podem movimentar os valores dos benefícios de forma fácil e rápida. É possível receber e transferir o dinheiro via PIX, pagar contas, fazer recarga de celular, utilizar o cartão virtual, contratar seguros e empréstimos e outros serviços.

Como abrir uma conta no Caixa Tem?

Até o momento, somente os brasileiros que recebem algum dos benefícios sociais podem se cadastrar no Caixa Tem. É válido salientar que para se cadastrar não é necessário ser cliente da Caixa Econômica Federal.

Portanto, confira abaixo o passo a passo de como instalar o aplicativo:

Baixe o APP Caixa Tem em seu dispositivo (disponível para Android e iOS);

Após instalado, clique em “Entrar”;

Selecione a opção “Novo usuário”;

Em seguida, o aplicativo solicitará documentos pessoais, como CPF e RG e envio de foto atual. Passando dessa fase, o cadastro é realizado.

Como transferir dinheiro no Caixa Tem?

Para fazer a transação de valores no Caixa Tem, é bem simples. Basta acessar o aplicativo e, na tela inicial, clicar em “Transferir dinheiro”. Em seguida, preencha os dados bancários da pessoa que vai receber, o valor a ser transferido e finalize. Lembrando que a transferência também pode ser realizada via PIX.

Como fazer pagamentos?

Para realizar pagamentos através do Caixa Tem, clique na aba “Pagar suas Contas”. Em seguida, escolha entre escancear o código de barras com a câmera do celular ou digitar. Feito isso, finalize pagamento usando a sua senha e confirmando seus dados.

Saque sem cartão

Um dos maiores benefícios do aplicativo é a possibilidade de realizar o saque sem o cartão físico. O usuário pode gerar um código com validade de até 1h e ir presencialmente em um caixa eletrônico da instituição ou em uma unidade lotérica para retirar os valores.

Para sacar os valores, acesse a opção “Saque sem cartão”. Em seguida, um código será emitido para que o usuário apresente no caixa eletrônico ou ao atendente. Para finalizar, escolha o valor a ser resgatado e finalize a ação. Vale lembrar que os saques só são permitidos nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica e em casas lotéricas.

Como atualizar o aplicativo?

O usuário do Caixa Tem deve estar atento quanto à atualização do aplicativo para continuar recebendo os benefícios. A atualização é bem rápida e simples. Portanto, veja o passo a passo:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular e instale a última versão do Caixa Tem; Abra o aplicativo; Faça o login utilizando o número do seu CPF e senha; Clique em “Atualize seu Cadastro”; Selecione “Entendi, vamos começar”; Verifique se os dados que aparecerem na tela estão corretos. Caso apresentem erros, edite as informações; Informe seu local de nascimento, responda algumas perguntas que serão exibidas na tela e clique em “Próximo”; Cheque os dados informados e aperte em “Continuar”; Para finalizar o processo, siga as orientações e envie as fotos do documento de identificação.