Final Four da NCAA 2023: Onde será disputada a Final Four do March Madness?

Com final de março, começa a temporada mais quente do basquete universitário nos Estados Unidos, com a definição do Torneio de Basquete Masculino da Divisão I da NCAA, comumente conhecido como “Loucura de março”que para os Estados Unidos é um dos torneios mais disputados entre todos os torcedores, com cobertura nacional e atenção de praticamente todo o país.

Na verdade, é mais popular do que outros eventos, como o Finais da NBA. A atmosfera nessas arenas ainda recria a atmosfera das rivalidades universitárias de outrora, com bandas marciais, grandes jogos e o choque esportivo de torcedores antagônicos, e remonta a 1939, antes mesmo do surgimento da BAA, antecessora direta da NBA. .

Os principais vencedores são as universidades de: UCLA (11 títulos), Kentucky (8), Carolina do Norte (6) e Duque e Indiana (5). Desde a expansão para 64 times participantes em 1985, o Duke tem sido o mais dominante, desde então conquistou cinco títulos, contra quatro da Carolina do Norte. Desde 2011, todos os jogos são transmitidos ao vivo pela TNT, CBS, TBS e TruTv.

Como é dividida a rodada final do Final Four?

O torneio é organizado por rodadas de eliminação direta em um sorteio que é dividido em quatro regiões: Leste, Sul, Oeste e Centro-Oeste, em locais neutros pré-selecionados. Cada campeão avança para o Últimos quatro rodada, onde o campeão surge no primeiro final de semana de abril.

Este ano, o Final Four será realizado de 1 a 3 de abril no NRG Stadium, casa do Houston Texans da NFL e um dos estádios mais modernos e luxuosos do país, que na NCAA é a casa da Rice University, a Universidade de Houston , Houston Baptist University, Texas Southern University e University of Houston.

Este ano, os campeões de cada região são:

Região Sul: Estado de San Diego

Região Centro-Oeste: Miami, Flórida)

Região Leste: Flórida atlântico

Região Oeste: Connecticut

Enquanto o atual campeão, o Kansas Jayhawks, caiu no esquecimento.

Neste sábado as semifinais serão disputadas entre:

(5) San Diego State vs (9) Florida Atlantic às 18:09 ET/15:09 PT.

(5) Miami vs (4) Connecticut às 20:49 ET/17:49 PT

A grande final acontecerá na segunda-feira, 3 de março, entre os vencedores de cada chave às 21h20 ET/18h20 PT.

Como os participantes do NCAA Final Four são selecionados?

O NCAA comitê de seleção compila um ranking das 64 melhores equipes em nível colegiado em todo o país. Os quatro primeiros são escolhidos como cabeças-de-chave para cada um deles, os próximos quatro serão os quatro primeiros colocados e assim por diante até que a chave completa seja formada. Em seguida, o torneio começa até que o campeão nacional seja encontrado.