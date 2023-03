Finalmente saiu, EXCELENTE NOTÍCIA para o IPVA

A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motos com até 170 cilindradas está em vigência neste ano de 2023. A saber, o projeto foi aprovado em 2022 e tem a finalidade de beneficiar os brasileiros de baixa renda, que utilizam a moto para se deslocar e trabalhar.

De acordo com informações da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), as motos com até 170 cilindradas equivalem a 80% da produção das motos comercializadas no país atualmente.

A isenção do IPVA está liberada em todo o Brasil?

Embora a medida tenha sido autorizada em 2022, cada Estado do país é responsável pela legislação do IPVA. Portanto, fica sob a responsabilidade de cada local a definição do valor da alíquota, bem como a isenção do imposto.

Até o final de 2022, apenas o Estado da Paraíba havia acatado a isenção, que já beneficia mais de 300 mil proprietários de motos.

“Além de favorecer economicamente mototáxis e motoboys, que usam o veículo profissionalmente devido ao crescimento do delivery e de aplicativos, a desoneração do IPVA também favorece agricultores e pescadores que utilizam as suas motos para trabalho na zona rural do Estado”, informou o secretário estadual da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano.

Modelos de motos que podem participar da isenção

De acordo com as determinações, podem ser isentos os modelos:

Honda

ADV 150

Biz 125

Biz 110i

CG 160

Elite

NXR 160 Bros

Pop 110i

PCX

Yahama

Crosser 150

Factor 150

Factor 125

Fazer 150

Fluo

Neo 125

NMax 160

Shineray

Jef 150

Jet 125

Jet 50

New Super Smart

Phoenix 50

Ray 50

Worker 125

XY50

Haojue

Chopper Road

DK 150

DR 160

Lindy 125

Master Ride

Nex 115

NK 150

VR 150

Valor do IPVA em 2023

O IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo obrigatório para todos aqueles que são proprietários de veículos. O calendário de pagamento deste ano já foi divulgado. Dessa forma, é importante que os motoristas fiquem atentos para não perderem as datas.

A Secretaria de Fazenda de São Paulo emitiu, recentemente, informações para que o imposto seja pago com antecedência. É importante salientar que, além da cota fixa, os proprietários de veículos também podem optar pelo parcelamento do tributo.

Ainda, é válido destacar que o motorista que atrasar o IPVA por mais de 60 dias, pode receber multa de até 20% do valor, além de perder o licenciamento do veículo, bem como ter o nome inscrito na Dívida Ativa.

Quando posso pagar o IPVA?

Os condutores já podem efetuar o pagamento da parcela única do IPVA 2023 desde o último dia 11. O motorista que realizar o pagamento nesta data ganhará 3% de desconto no valor total.

O parcelamento do valor do imposto também já foi disponibilizado desde o último dia 11 de janeiro. É importante destacar que todos os proprietários de veículos devem quitar as parcelas até o dia 24 de maio. Confira abaixo o calendário.

Como consultar e realizar o pagamento do IPVA?

Os motoristas podem consultar o imposto nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavam.

Além disso, a verificação pode ser feita por meio do portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), mediante o número do Renavam e placa do veículo.