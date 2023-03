Finalmente, Whatsapp tomou atitude que deixou todo mundo impressionado

A vida de muita gente deve mudar após o lançamento deste recurso do WhatsApp. O mensageiro está desenvolvendo uma ferramenta que bloqueia chamadas de desconhecidos. Com isso, a irritação e chateação por estar recebendo ligações de números aleatórios acabará.

Como de costume, a informação foi divulgada no site especializado WABetaInfo. O lançamento vem junto a implementação das Comunidades, uma vez que alguns usuários estão reclamando por estarem sendo abordados por integrantes desses grupos.

Função de silenciar chamadas desconhecidas

De acordo com o portal, o novo recurso ficará na seção de configurações. Desse modo, para utilizá-la, será necessário fazer a ativação. Com a ferramenta já habilitada, as chamadas indesejadas só ficarão listadas nas chamadas e no centro de notificações.

Contudo, é importante frisar que a nova funcionalidade para silenciar números desconhecidos ainda está em desenvolvimento e não foi disponibilizada para os usuários beta. Portanto, caso não sejam encontrados problemas graves, ela será liberada para testes.

Outras novidades do WhatsApp

Transcrição de áudios para textos

Uma função que será muito útil para os usuários do WhatsApp está perto de ser lançada. Em breve, estará disponível a ferramenta de transcrição de notas de voz para textos. Desse modo, quem não quiser ouvir as mensagens de áudios, por ser muito longas inclusive, poderão convertê-las em mensagens de texto.

De acordo com o WABetaInfo, o recurso já está em fase de desenvolvimento. Em resumo, a transcrição dos áudios será feita de forma automática, dentro do próprio aplicativo. Além disso, será possível fazer a conversão para outros idiomas, no entanto, será preciso baixá-los como adicionais e incluí-los na plataforma de mensagens.

Contudo, vale ressaltar que a opção de reprodução do áudio ainda será padrão no WhatsApp. Sendo assim, a função de transcrição deve ser ativada pelo usuário após selecionar o áudio que queira ler. Ademais, por ainda estar em desenvolvimento, não há previsão de lançamento para todos os usuários do mensageiro.

Recurso de editar mensagens

O WhatsApp está testando um recurso esperado por muitos usuários. Em breve, será possível editar mensagens já enviadas na plataforma de mensagens. No entanto, a funcionalidade ainda está em desenvolvimento na versão beta do mensageiro para iOS.

Segundo informações do site WABetaInfo, após enviar a mensagem, o usuário terá até 15 minutos para corrigir algum erro ou adicionar alguma informação. Entretanto, para isso, será necessário que o aplicativo esteja em sua última versão, lembrando que o recurso está sendo testado numa versão de iOS.

Além disso, é possível que haja uma nova atualização que permitirá editar legendas de mídias, sejam elas fotos ou vídeos. Contudo, não há nenhuma previsão oficial de quando a funcionalidade chegará na versão final. Da mesma forma, não se sabe se vai ser exclusivo do iOS ou se também será implementado no Android.