Fluipress Automação ABRE CARGOS na região Sul

A Fluipress Automação, empresa que desenvolve soluções para automação industrial com tecnologia de última geração, garantindo produtividade e confiabilidade nas aplicações, está atrás de novas pessoas para compor seu time. Assim, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de postos de trabalho em aberto:

Aprendiz – Itajaí – SC – Aprendiz;

Assistente de Vendas – Itajaí – SC – Efetivo;

Auxiliar de Produção (Pneumática) – Itajaí – SC – Efetivo;

Banco de talentos;

Estagiário de Desenvolvimento 4.0 – Curitiba – PR – Estágio;

Estágio (COMPRAS E PLANEJAMENTO) – Itajaí – SC – Estágio;

Gestor de Produção – Itajaí – SC – Efetivo;

Projetista de Sistemas de Controle e Automação – Curitiba – PR – Efetivo;

Recepcionista – Itajaí – SC – Efetivo.

Mais sobre a Fluipress Automação e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a empresa, vale destacar que a Fluipress Automação tem colaborado com o desenvolvimento tecnológico nos diversos segmentos da indústria automobilística, metal mecânica, alimentícia, cerâmica, plástica, madeireira, naval, têxtil entre outras.

Além disso, a Fluipress tem como objetivo o atendimento de qualidade, com produtos e soluções que trazem o melhor custo benefício aos clientes. Dito isso, seu núcleo de negócios está alicerçado em cinco pilares principais:

Integrador de Sistemas: fabricação de máquinas especiais e linhas de montagem com soluções turn key; Fast Demand: dispositivos diversos que auxiliam na produção, painéis elétricos etc..; Sistemas Hidráulicos: fabricação de unidades hidráulicas, cilindros especiais, blocos manifold, carrinhos de filtragem etc…; Service: assistência técnica e consertos em equipamentos hidráulicos, adequações à NR12, instalações, retrofitting, atualização de equipamentos eletrônicos (servo motores, drives, CLP´s, inversores de frequência) utilizando equipamentos Bosch Rexroth; Distribuição de produtos Bosch Rexorth (SC, PR e AM), OMRON (AM), representando a linha completa de hidráulica e pneumática industrial, eletrônica, acionamentos lineares, perfis de alumínio e ferramentas industriais.

