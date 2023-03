Formulário W-4: Qual é a finalidade deste formulário e como ele é preenchido?

EUn para poder saber como arquivar um Formulário W-4devemos primeiro entender completamente para que serve e entender por que, se não for feito corretamente, um contribuinte pode se deparar com enormes pagamentos devidos no momento de preencher sua declaração de imposto ao IRS.

O que é um Formulário W-4 e para que é usado?

O formulário W-4 também é conhecido como Certificado de Retenção do Funcionário e é usado por um empregador para determinar quanto impostos ele reterá do contracheque, com o dinheiro sendo pago diretamente ao IRS usando o trabalhador Número da Segurança Social.

Os trabalhadores devem pagar impostos durante todo o ano, portanto, deixar de reter o suficiente do contracheque para impostos pode significar que, ao preencher a declaração de impostos, eles devem juros e multas além de uma grande parte dos impostos do ano.

Ao contrário, aqueles que retêm mais impostos do que o necessário, acabam sendo reembolsados ​​assim que apresentam sua declaração anual de impostos.

Como preencher um Formulário W-4?

Um empregador deve fornecer ao trabalhador um Formulário W-4 após a contratação.

O funcionário precisará de sua nome, endereço, CPF, situação de arquivamentoalém de ser questionado se é solteiro ou casado, se tem dependentes e se tem cônjuge no caso de ter, se trabalha, enquanto não reivindicar créditos fiscais.

Isso não deve ser confundido com Formulário W-2que é a forma que informa o IRS o que o funcionário ganhou no ano anterior, em vez de dizer ao empregador quanto impostos reter do contracheque, as empresas precisam subtimá-lo Formulário W-2enquanto todo trabalhador é obrigado a apresentar um Formulário W-4.