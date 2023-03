A Fortali é uma das empresas que compõem o Grupo RB e atua no mercado de alimentação fora do lar. Atualmente a companhia está presente no estado do Ceará e desenvolveu um novo processo seletivo, a fim de complementar o sucesso de suas atividades. Os empregos estão disponíveis para diversos cargos do mercado e diferentes regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Fortali abre novas vagas de EMPREGO na região do Ceará

A Fortali possui uma trajetória de se orgulhar e através de muita dedicação e compromisso, hoje ela apresenta cerca de 5 mil produtos em seu portfólio e abastece diversos pontos de atendimento. Estamos tratando de uma empresa que entrega serviços que auxiliam seus clientes com suas operações.

A Fortali valoriza o trabalho e atualmente oferece a todos os seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado de trabalho, diversos benefícios, além de um ambiente onde os mesmos podem se desenvolver e mostrar os seus talentos. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis e tudo referente ao processo seletivo.

Auxili. de Logística (entrega) – Fortaleza/CE;







Operad. de Caixa – Ceará;







Especialista em Conferência – Fortaleza/CE;







Operad. de Empilhadeira – Ceará;







Estagiário de Tecnologia da Informação – Fortaleza/CE;







Moto. Categoria D – Fortaleza/CE.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Os interessados em realizar a sua inscrição e participar do processo seletivo, podem acessar o 123 empregos. No site estão disponíveis todas as informações referentes às oportunidades disponíveis, além de um link onde o candidato poderá cadastrar um currículo para análise.

