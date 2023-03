Fortali está ATRÁS de novos colaboradores; Confira!

A Fortali, a empresa do Grupo RB do ramo de abastecimento do mercado de alimentação fora do lar (Food Service) com atuação no estado do Ceará, está atrás de novas pessoas para compor seu time. Posto isso, antes de falar sobre a empresa e dar mais detalhes, confira quais são os postos de trabalho abertos:

Auxiliar de Logística – (Auxiliar de Entrega) – Fortaleza – CE – Efetivo;

Conferente – Fortaleza – CE – Efetivo;

Estagiário (a) de TI – Fortaleza – CE- Estágio;

Motorista Categoria D – Fortaleza – CE – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Fortaleza – CE – Efetivo;

Operador(a) de Empilhadeira – Fortaleza – CE – Efetivo;

Representante Comercial de Panificação – Fortaleza – CE e Remoto – Autônomo;

Representante Comercial II – Fortaleza – CE – Autônomo.

Mais sobre a Fortali e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, é válido frisar que, além da distribuidora, a companhia também conta com o Armazém, um “atacarejo” de verdade que tem tudo para quem trabalha com alimentos e bebidas. Isto é, conta com a Cozinha, um Centro de Treinamentos, Experimentos e Cursos para os mais diversos segmentos e perfis de clientes do mundo de alimentos e bebidas.

Por fim, é válido destacar que estamos falando da única empresa de distribuição da América Latina integrante do grupo IFDA (Internacional FoodService Distributors Association). A IFDA fica nos Estados Unidos e é hoje o maior grupo do mundo neste ramo de Food Service.

