Foxconn, fabricante do iPhone da Apple, criará 1 milhão de empregos na Índia

Um dos principais fornecedores da Apple na Índia, a Foxconn investirá na Índia e, no processo, criará 1 lakh de empregos. A fabricante do iPhone investirá em uma fábrica de eletrônicos no estado de Telangana.

O ministro de TI de Telangana, KT Rama Rao, confirmou que o investimento da Foxconn, fabricante do iPhone da Apple, criará 1.00.000 empregos no estado. O ministro-chefe da Telangana, K. Chandrashekar Rao, e o presidente da Foxconn, Young Liu, também se reuniram para discutir o desenvolvimento.

Por ocasião deste anúncio, @MinisterKTR @KTRBRS expressou felicidade pelo fato de a unidade proposta ter potencial para fornecer emprego a mais de um milhão de pessoas. — Telangana CMO (@TelanganaCMO) 2 de março de 2023

O gabinete do ministro-chefe de Telangana afirmou que a juventude do estado terá preferência para preencher ‘o máximo de empregos possível’.

Garantiremos que o maior número possível de empregos de um lakh a ser criado esteja disponível para a juventude local de Telangana. Assegurar ao Presidente Young Liu que o Governo do Estado. fornecerá todo tipo de suporte à Foxconn para suas operações em Telangana: CM Sri KCR — Telangana CMO (@TelanganaCMO) 2 de março de 2023

Atualmente, a Foxconn montou instalações em Andhra Pradesh e Tamil Nadu. Essas instalações são usadas para fabricar produtos para Apple e Amazon. Além da Foxconn, a Apple tem mais dois fornecedores operando na Índia, incluindo Pegatron e Wistron. O interesse renovado da empresa taiwanesa na Índia pode ser atribuído às crescentes tensões geopolíticas globais em torno dos EUA e da China. No entanto, a maior fábrica de iPhone da Apple pertencente à Foxconn está estabelecida na China.

Leia também: Apple usará modems próprios em iPhones em 2024: CEO da Qualcomm no MWC 2023

Assista: A febre de Naatu Naatu toma conta dos fãs em Los Angeles