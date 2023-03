Fracassos na Liga dos Campeões mancham o grande ano de Leo Messi

Teliminação da Liga dos Campeões pelas mãos de Bayern de Munique estragou Leo Messibom ano. O antigo Barcelona jogador tocou o céu ao vencer a Copa do Mundo de 2022 no Catar com a Argentina. Era o único título que faltava em sua inigualável lista de honras e, ao mesmo tempo, em seus grandes negócios inacabados.

Messi, aos 35 anos, foi mais uma vez The Best. Ele ganhou a Bola de Ouro na Copa do Mundo e a FIFA novamente o homenageou como o Melhor Jogador Masculino do Mundo. Os 30 gols e 20 assistências que ele creditou este ano entre Argentina e PSG mereceu.

No entanto, Messi voltou a tropeçar na Liga dos Campeões. Ele sofreu oito eliminações consecutivas desde que conquistou sua quarta Liga dos Campeões em 2015, seis com Barcelona e dois com PSG.

“Eu vim para PSG para ganhar títulos e, em particular, a Liga dos Campeões”, reconheceu em entrevista ao Sport. Ele está ciente, porém, da dificuldade que envolve: “Ganhar a Liga dos Campeões é complicado, qualquer detalhe pode te derrubar. Nem sempre é ganho pelo melhor.”

As oito eliminações seguidas de Messi na Liga dos Campeões

2022-23: oitavas de final, PSG Bayern

PSG despediu-se da Liga dos Campeões sem marcar, nem na primeira mão (1-0) nem na segunda mão (2-0). Dois ex-jogadores garantiram a eliminação. Kingsley Comanque já havia batido PSG fora da final de 2020, fez o gol de empate em Paris e Eric Maxim Choupo-Moting abriu o placar em Munique. Messi, ainda em 0 a 0, teve uma chance tripla de empatar no Allianz. Afonso Davies, Sommer e De Ligt, nessa ordem, impediu. Dois Marco Verratti erros condenados PSG… e Leão. No segundo tempo, como Kylian Mbappéele mal conseguiu entrar no jogo. Sergio Ramos jogou o time nas costas em busca de uma reviravolta que nunca veio.

2021-22: Oitavos de final, PSG-Real Madrid

“Todo mundo diz que somos os favoritos para a Liga dos Campeões, mas ainda faltam coisas para sermos um time realmente forte”, disse. Messi avisado assim que chegou a Paris. As coisas, no entanto, eram promissoras. Thibaut Courtois defendeu um pênalti de Leão… mas PSG conseguiu bater Real Madrid na primeira mão (1-0) graças a um golo de Mbappé aos 94 minutos. Eles também começaram bem no Santiago Bernabéu graças a outro Mbappé meta. No entanto, um erro de Gianlugi Donnarumma desencadeou a tempestade. Um hat-trick de Karim Benzema em apenas 17 minutos fez 3 a 1 e eliminou o campeão da Ligue 1 do mapa.

2020-21: Oitavas-de-final, Barcelona-PSG

o primeiro de MessiAs três eliminatórias consecutivas do brasileiro nas oitavas de final da Liga dos Campeões aconteceram em 2021, ainda Barcelona jogador, contra seu time atual. O Barcelona, ​​curiosamente, começou ganhando graças a um gol de pênalti de Leão. No entanto, PSG virou o placar (1-4) graças a um estelar Mbappé, que marcou um hat-trick. Longe de desistir, Barcelona ‘lavou sua imagem’ em Paris com um enganoso empate de 1 a 1. Messi comandou a tentativa de virada ao neutralizar o 1 a 0 de Mbappé e conseguiu colocar o medo em PSG. No entanto, Keylor Navas defendeu um pênalti na última jogada do primeiro tempo que poderia ter mudado o resultado do empate.

2019-20: Quartas de final, Barcelona x Bayern

O mais embaraçoso de todos os nocautes que Messi sofreu na Liga dos Campeões ao longo de sua carreira. Foi na edição de 2020, em Portugal, uma única partida, por causa da pandemia. Seu ‘carrasco’ foi o mesmo da atual temporada. Baviera esmagado Barcelona (8-2). Uma surra que motivou Messi pedir sua partida naquele verão – então ela não se concretizaria – por meio do famoso burofax. “Eu disse ao clube, principalmente ao presidente, que queria sair. Achei que era hora de me afastar. Achei que o clube precisava de mais jovens, gente nova, e pensei que meu tempo no Barcelona havia acabado”, disse. Leão disse Gol.

2018-19: Meias-finais, Barcelona-Liverpool

Barcelona teve um pé e meio na final após esmagar Liverpool (3-0) na primeira mão com um bis de um estelar Messi. No Camp Nou, no entanto, eles ainda estavam levando as mãos à cabeça com um um a um que Ousmane Dembélé errou e isso acabaria decidindo o empate. A viagem a Anfield parecia uma formalidade. No entanto, os Reds se rebelaram sem Mohamed Salah ou Roberto Firmino. Um duplo de Divock Origisubstituto e Wijnaldum selou a vitória de virada por 4 a 0.

2017-18: Quartas-de-final, Barcelona-Roma

O mais inesperado, certamente, de Messioito eliminações recentes na Liga dos Campeões. Talvez o pecado do Barcelona tenha sido subestimar Roma e estar confiante após o 4 a 1 que conquistou no Camp Nou. Edin DzekoO gol de ‘ aos seis minutos da segunda mão no Olímpico deu esperança à Roma. No final, gols de Daniel De Rossi da marca do pênalti (’58) e Kostas Manolas (’82) realizou o milagre dos italianos. O placar final de 3 a 0 bateu Barcelona fora da Europa em uma das noites mais escuras de sua história. “A virada contra Barcelona foi a melhor noite da minha carreira”, reconheceu então-Roma chefe Eusébio de Francisco na MARCA.

2016-17: Quartas de final, Juventus-Barcelona

Desta vez não houve necessidade de esperar pela segunda mão. O empate foi decidido na primeira mão. Juventus venceu por 3 a 0 em Turim graças aos gols de Paulo Dybala (2) e Giorgio Chiellini. La Joya completou um desempenho verdadeiramente notável.

2015-16: Quartas de final, Barcelona x Atlético de Madrid

Tudo começou com Atlético. Barcelona ganhou na primeira mão (2-1) depois de dois gols de Luis Suarez derrubado Fernando Torres‘ gol de abertura. O Calderon, no entanto, proferiu a sentença. Outra cinta, desta vez de Antoine Griezmanncompletou a reviravolta (2-0) e bateu Barcelona fora da Europa.