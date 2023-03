Francis Ngannou gostaria de enfrentar Jon Jones, mas sabe que essa luta ‘provavelmente nunca vai acontecer’

Francis Ngannou pode não lutar mais no UFC, mas segue de olho em sua categoria, principalmente com um novo campeão coroado na noite do último sábado.

O agente livre Ngannou assistiu à coroação de Jon Jones depois de derrotar Ciryl Gane com uma finalização rápida no UFC 285.

O agora ex-campeão admite que não ficou tão surpreso com a vitória de Jones. Ele ficou chocado, no entanto, que a luta terminou de forma tão rápida.

“Eu sabia que se Jones aparecesse em um bom espaço mental, não como nas duas últimas lutas, ele iria prevalecer nessa luta”, disse Ngannou em seu canal no YouTube. “Eu não vi essa luta [being] tão curto. Acho que essa luta poderia ter sido mais longa. Fiquei surpreso com a forma como a luta terminou.

“Acho que mesmo vendo a reação do Ciryl, ele ficou surpreso também, porque ele nem estava defendendo. Ele não estava pensando que uma finalização viria de onde ele estava. Foi uma ótima performance de Jones.”

Embora a velocidade da luta tenha sido uma surpresa, Ngannou sabia que Jones teria uma luta superior. Em sua própria luta de cinco rounds contra Gane em janeiro de 2021, ele dominou a segunda metade da luta com quedas e controle de solo para ganhar uma decisão unânime.

“Não é muito surpreendente, porque eu sabia que se pudesse derrotar Ciryl, Jon seria outra história”, disse Ngannou. “Ele teria uma noite difícil se Jon colocasse as mãos nele.

“O que eu sei é que Jon estava correndo. Jon não queria dar espaço a ele porque acho que ele estava com medo de alguma coisa. Talvez de ficar exausto em algum momento, não conseguir agarrá-lo, então ele estava perseguindo ele desde o primeiro minuto para agarrá-lo. Ele saiu muito bem, mas isso me diz algo. Ele não estava muito confiante. Ele estava correndo, o que é bom para ele.”

Após a vitória de Jones, Ngannou parabenizou o novo campeão no Twitter, acrescentando que ele ainda era o rei dos pesos pesados, apesar de não ter o cinturão. Em resposta, Jones o chamou de “grande e velho p****” antes de voltar sua atenção para uma futura luta contra o ex-campeão peso-pesado do UFC Stipe Miocic.

Ngannou não abordou diretamente a explosão vulgar de Jones, mas disse que ainda é uma luta que ele gostaria de continuar.

“Uma luta que eu gostaria de ter feito, mas infelizmente não chegamos lá”, disse Ngannou sobre enfrentar Jones. “Essa luta não aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer agora que ele está em um contrato muito longo com o UFC. Então isso não está mais acontecendo.”

Ngannou parece feliz com sua decisão de deixar o UFC e não parece interessado em voltar – uma postura que o presidente do UFC, Dana White, refletiu em seus comentários durante a semana de luta do UFC 285 também.

Enquanto isso, Jones assinou um novo contrato de oito lutas com o UFC antes de sua luta contra Gane. Portanto, segundo todos os relatos, ele passará o resto de sua carreira na promoção enquanto tenta adicionar mais elogios ao seu impressionante currículo.