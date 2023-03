Francis Ngannou responde a Jon Jones, Dana White: ‘Eu queria essa luta, mas onde estava Jon Jones na época?’

Francis Ngannou não se importa com o que Jon Jones e o presidente do UFC, Dana White, têm a dizer sobre ele.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​falou recentemente com o TMZ sobre Jones e White falando sobre ele após o UFC 285, e a decisão de Ngannou de sair da promoção. Jones enfrentou Ciryl Gane na luta principal do UFC 285 no início deste mês e venceu por finalização no primeiro round para conquistar o título dos pesos pesados ​​que Ngannou deixou vago.

“Olha, eu queria essa luta também. Fui eu quem iniciou essa luta há mais de dois anos. Eu queria aquela luta, mas onde estava o Jon Jones naquela época? Não sei. Ninguém parece interessado, nem mesmo Dana White. Ninguém parece estar interessado. Eles sempre dão um jeito de contornar isso.

“Hoje, não é sobre aquela luta, não é que eles queriam me dar aquela luta, é o preço que ia me custar para conseguir aquela luta. Corri atrás dessa luta o máximo que pude e, olha, aprendi na vida que é preciso deixar pra lá. Você tem que deixar as coisas acontecerem, caso contrário, eles cortam sua mão e levam embora. Eu queria tanto aquela luta, e não podia de jeito nenhum. É o que sempre direi.”

Após a vitória, Jones falou com os repórteres na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 285 e o campeão reagiu ao tweet de Ngannou sobre o desempenho chamando Ngannou de “um grande e velho p ****”.

Ngannou foi questionado sobre a maneira como Jones abordou sua resposta e não ficou surpreso com isso.

“Jon é Jon, e eu sou eu, não me importo”, disse Ngannou. “Tenho falado isso a pouco tempo, estou tranquilo. Estou bem, fiz o que era melhor para mim, estou feliz. Eu queria que aquela briga tivesse acontecido porque eu sinto que tem muita raiva, muita insatisfação do outro lado – que, eu não sei – mas eu não consigo controlar isso. Eu posso apenas me controlar.

Os fãs de MMA em todo o mundo estão esperançosos de que, se Jones derrotar Stipe Miocic em sua luta pelo título ainda este ano, o UFC e Ngannou podem tentar negociar um acordo mais uma vez.

Enquanto White sente que não há chance de isso acontecer, Ngannou – que atualmente está mirando uma luta de boxe com Deontay Wilder – diz que a porta não está fechada para sempre.

“Tentei administrar isso da maneira mais gentil possível”, explicou Ngannou. “Fiz tudo ao meu alcance para seguir em frente e não funcionou. Eu nunca vou fechar a porta, mas agora, não é algo que possamos discutir [right now] porque se tornou muito pessoal. Acabei de ouvi-los falar sobre isso. Eles estão chateados, há muita raiva por aí, mas eu estou bem.”