Francis Ngannou responde ao ‘dramático’ Jon Jones, zomba da narrativa corrente: ‘Jon Jones não é aquele cara’

Francis Ngannou entende o que Jon Jones vem tentando fazer desde o UFC 285, girando a saída de Ngannou do UFC como algo que ele fez para evitar uma luta com Jones.

Ele também entende como isso soa bobo para quem está prestando atenção.

“Faz quase três anos que venho tentando lutar contra Jon Jones”, disse Ngannou à ESPN. “Depois que lutei [Jairzinho] Rozenstruik durante a pandemia, acho que até entramos um pouco nas redes sociais, e nunca rolou aquela briga, nem a promessa, nem a tentativa. Até a promessa de vencedor entre Stipe [Miocic] e eu [after UFC 260] isso deveria lutar contra Jon Jones, mas isso nunca aconteceu. Então fiz de tudo para ter essa luta.

“Não aconteceu simplesmente, mas no final eu senti que era uma barganha [chip for the UFC] para me manter, talvez [to convince me to] fazer algo que não quero só porque quero essa luta. Sim, eu queria essa luta, mas não a qualquer custo.”

No UFC 285, Jones conquistou o título vago dos pesos pesados ​​com uma vitória por finalização de dois minutos sobre Ciryl Gane – o mesmo título que Ngannou deixou vago com sua saída do UFC em janeiro, que foi o culminar de um impasse contratual de anos entre Ngannou e o UFC.

Jones atirou repetidamente em Ngannou após a vitória, chamando o agora ex-campeão de “grande e velho p****” em sua coletiva de imprensa pós-luta e sugerindo nas redes sociais que a saída de Ngannou do UFC foi apenas uma manobra para evitar a mesma megaluta contra Jones que Ngannou convocou durante a maior parte dos últimos anos de sua gestão no UFC.

“Conhecemos Jon Jones com seu drama. Acho que Jon está sendo dramático”, disse Ngannou. “Ele está fora há quanto tempo? Três anos e alguma coisa? E eu tenho ligado para ele [out]. Lembro que mesmo depois de lutar contra Stipe, Dana disse que se ele assistisse aquela luta, ele deveria descer para 185. Mas eu não levo isso a sério. Não há uma luta na Terra da qual eu desistiria. Eu não ligo. Eu vou lá e aconteça o que acontecer, acontece. É o esporte. E definitivamente Jon Jones não é esse cara. Ele pode ser o melhor lutador de todos os tempos, mas não é o cara de quem estou fugindo. Não, ele não. Eu lutaria com Jon Jones duas vezes por mês.”

Jones estreou em segundo lugar no ranking global de pesos pesados ​​do MMA Fighting após o UFC 285, ficando apenas abaixo de Ngannou, que continua em primeiro lugar no ranking mundial.

Ngannou detém vitórias sobre uma miríade de contendores na categoria de peso, incluindo Gane, Stipe Miocic, Curtis Blaydes (x2), Cain Velasquez e Alistair Overeem. Questionado se ainda se considera o melhor peso pesado do MMA, Ngannou disse que sim, mas também reconheceu que sabe que isso vai mudar devido à sua inatividade no MMA.

Ngannou também mostrou respeito a Jones quando questionado sobre como uma luta em potencial entre os dois titãs do esporte teria acontecido se tivesse acontecido no UFC 285.

“Tudo pode acontecer na luta”, disse Ngannou. “Posso sentar aqui e dizer que teria nocauteado Jon Jones, que é o que eu pretendia, mas essa luta, como nunca aconteceu, você nunca saberá. Todo mundo agora pode fazer o final perfeito para si mesmo e dizer o que poderia ter acontecido, mas você não sabe o que [would’ve] aconteceu na luta. Sim, eu vou te dizer que eu o teria nocauteado, mas ele vai te dizer outra coisa. E então quando você entra na luta, na luta real, é algo diferente. Portanto, não podemos realmente saber, já que nunca aconteceu.”

Por enquanto, Ngannou confirmou que sua primeira jogada pós-UFC será em um ringue de boxe.

Ngannou disse que espera poder fazer um anúncio sobre uma possível data e local “em um mês ou dois” – e um nome familiar surgiu para seu oponente.

“O máximo que temos falado é [with] A equipe de Deontay Wilder”, disse Ngannou. “Sim, estamos tendo algumas trocas e basicamente chegando a algum tipo de acordo verbal de que queremos lutar um contra o outro. Queremos fazer duas lutas.

“Queremos lutar talvez uma dessas lutas na África, ou talvez duas dessas lutas na África, o que seria enorme, o que seria ótimo. Acho que em agosto do ano que vem é o 50º aniversário do Rumble in the Jungle, e acho que seria uma oportunidade de fazer algo massivo na África, um grande evento. Então, estamos olhando para algo em torno dessa linha do tempo para a potencial segunda luta, que seria, na minha opinião, ainda no boxe”.

Ngannou acrescentou que, como o boxe é seu foco atual, ele não tem pressa em assinar um novo contrato de agente livre com uma promoção de MMA, mas ainda observou que teve “conversas sérias” com o PFL e o ONE Championship, mas “não muito com o Bellator .”

“Não há pressa, já que minha primeira luta tem que ser no boxe, então é onde meu foco está agora”, disse Ngannou. “Mas … se houver um contrato certo com os termos certos, talvez – não tenho nenhum problema em fazer um acordo antes de entrar em uma luta de boxe.”