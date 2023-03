Francis Ngannou revela que está perto de assinar com PFL ou ONE Championship

Francis Ngannou está perto de encontrar sua próxima casa no MMA.

Em janeiro, Ngannou entrou oficialmente na agência livre depois que as prolongadas negociações de renovação de contrato com o UFC fracassaram. Agora, essa agência gratuita parece estar perto de terminar, já que Ngannou revelou que reduziu seu futuro promotor de MMA a dois candidatos importantes.

“Tomei uma decisão”, disse Ngannou a Ariel Helwani em A Hora do MMA na quarta-feira. “Sem fechar negócio, sei qual será meu próximo passo. Eu sei que quero lutar boxe primeiro e depois lutar MMA. Vou assinar com uma promoção de MMA. Ainda não tomei uma decisão sobre isso, [but I’m] muito perto. …

“PFL e ONE FC neste momento, estamos muito próximos. Vamos ver.”

Como duas das principais promoções fora do UFC no esporte, a contratação de Ngannou, o peso-pesado mais bem classificado do mundo, seria uma vitória para qualquer uma das empresas. E embora Ngannou ainda não tenha decidido entre os dois, “The Predator” ficou agradavelmente surpreso com o andamento das negociações.

Uma das principais questões que Ngannou citou ao falar sobre suas lutas com o UFC foi a natureza restritiva dos contratos do UFC e a falta de respeito que sentia da promoção. Esse não foi o caso durante seu curto período na agência livre.

“Vou fazer o que estou fazendo, e o que é interessante sobre isso, obviamente há muito dinheiro aqui, mas também, a maior parte deste negócio foi vista como uma parceria, o que é ótimo para mim”, Ngannou disse. “Sinto-me muito respeitado, apreciado. É diferente. Parece diferente.

“Olha, nunca pensei que existisse uma promoção de MMA que pagasse mais que o UFC, ou que tivesse [more] dinheiro do que o UFC. Se o UFC quiser pagar alguém, eles vão te pagar, mas do jeito que ele vem, eu não torço por isso. Prefiro pegar algo com mais valor. Meus últimos três anos não foram tão felizes, tão animados. Talvez, no final das contas, isso seja bom para todos.”

Ngannou disse que o dinheiro não foi o principal fator para ele escolher a agência livre. Outro grande ponto crítico para “The Predator” foi a recusa do UFC em cede-lo sobre os pedidos de assistência médica para todos os lutadores, patrocínio externo e defensores dos lutadores na mesa de negociações. Isso não era negociável para o UFC, mas ele disse que outras promoções os colocaram na mesa primeiro sem que ele tivesse que pedir.

“Adivinha? Muitos deles estão apresentando algumas das coisas que eu pedi”, disse Ngannou. “Eles estão propondo um plano para trabalhar nisso, para melhorar. Obviamente não podemos fazer tudo de uma vez, mas há uma [willingness] melhorar, tornar as coisas melhores. …

“Eu estava surpreso. Eu nem precisei brigar por causa disso. Eu nem precisei perguntar. Acabamos de apresentar algumas ofertas, propondo alguns termos que realmente me deixam empolgado.

Outro fator que Ngannou está focado para sua contratação é a oportunidade de fazer um evento acontecer na África. Durante anos, o UFC falou em ir para a África, mas ainda não conseguiu, e Ngannou diz que será uma prioridade para ele seguir em frente.

“Temos que fazer algo na África”, disse ele. “É hora de divulgar as coisas aqui na África. Não preciso viajar o tempo todo. Ainda vou viajar, porque leva tempo para construir. Mas de qualquer forma, vamos construir algo aqui. Talvez se não for para mim, será para o meu povo. Essa é a condição.”

Por enquanto, porém, Ngannou disse que o foco está no boxe. Embora ele permaneça aberto a ofertas de outros lutadores, “The Baddest Man on the Planet” diz que o cenário mais provável é enfrentar o ex-campeão peso-pesado do WBC Deontay Wilder neste verão. E quando isso acontece, Ngannou acredita que só há um resultado possível: violência.

“Acho que alguém vai arrancar a cabeça de alguém”, disse Ngannou. “Eu apenas tentaria [for it] não ser meu. [Laughs]. Acho que provavelmente é isso que vai acontecer.”