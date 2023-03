French Montana e Rubi Rose fazem jantar, confirmação de novo casal

Montana francesa dar Rubi Rosa estão no modo de novo casal … fazendo um encontro noturno em Bev Hills, e eles não têm medo de mostrar algum PDA como o par romântico mais novo do hip hop !!!

As duas estrelas do rap estavam radiantes de orelha a orelha quando chegaram na noite de segunda-feira no Mr. Chow para um jantar romântico – e mesmo com um fotógrafo lá, eles não tinham vergonha de mostrar seu afeto.