Fundador e ex-proprietário dos Panthers, Jerry Richardson, morre aos 86 anos

Jerry Richardsono Carolina Panthers fundador e por anos um dos proprietários mais influentes da NFL até que um escândalo o forçou a vender o time, morreu. Ele tinha 86 anos.

Richardson morreu pacificamente na noite de quarta-feira em sua casa em Charlotte, informou a equipe em um comunicado.

Richardson se tornou o primeiro ex-jogador da NFL a possuir um time desde George Halas, de Chicago, quando ele conseguiu a expansão Panthers em 1993.

Ex-companheiro de equipe de Johnny Unitas que recebeu um passe para touchdown na vitória do Baltimore Colts sobre o New York Giants no jogo do campeonato da NFL de 1959, Richardson passou apenas dois anos na NFL antes de se aventurar no ramo de restaurantes. Ele usou o dinheiro do bônus do campeonato para abrir o primeiro Hardee’s em Spartanburg, Carolina do Sul – perto de onde frequentou o Wofford College.

Ele fez fortuna no ramo de restaurantes, tornando-se diretor executivo da Flagstar, a sexta maior empresa de serviços alimentícios do país na época.

O nativo de Spring Hope, Carolina do Norte, passou anos tentando persuadir a NFL a colocar um time nas Carolinas, tendo sucesso por meio de um conceito relativamente original de financiar um novo estádio por meio da venda de licenças de assentos permanentes.

“As contribuições de Jerry Richardson para o futebol profissional nas Carolinas são históricas”, disseram o atual proprietário do Panthers, David Tepper, e sua esposa Nicole em um comunicado. “Com a chegada dos Panthers em 1995, ele mudou o cenário dos esportes na região e deu aos torcedores da NFL aqui um time para chamar de seu.”

Richardson disse que em 2018 sua maior missão na vida foi trazer a NFL para as Carolinas.

Os Panthers começaram a jogar em 1995 e Richardson rapidamente transformou Carolina em uma das franquias modelo da liga, tornando-se uma figura poderosa na NFL. Richardson atuou em vários comitês de proprietários de alto nível, desempenhando um papel fundamental nas negociações trabalhistas com o sindicato dos jogadores.

Mas a reputação de Richardson sofreu um tremendo golpe quando ele anunciou que estava vendendo os Panthers em 17 de dezembro de 2017 – no mesmo dia, a Sports Illustrated relatou que quatro ex-funcionários dos Panthers receberam acordos monetários significativos devido à linguagem e ações sexualmente sugestivas inapropriadas de Richardson. Também foi relatado que ele usou uma calúnia racial dirigida a um olheiro da equipe.

Ele vendeu a equipe para Tepper, dono de um fundo de hedge, em maio de 2018 por um recorde da NFL de US$ 2,27 bilhões. No mês seguinte, a NFL multou Richardson em US$ 2,75 milhões por suposta má conduta no local de trabalho.

Richardson nunca abordou as acusações contra ele publicamente.

Depois de comprar os Panteras, Tepper disse que era “obrigado contratualmente” a manter a estátua de Richardson, flanqueada por duas panteras, fora do estádio do centro de Charlotte que Richardson construiu.

Mas em junho de 2020, os Panteras removeram a estátua, dizendo que estavam preocupados com tentativas de derrubar a estátua devido a protestos e distúrbios após a morte de George Floyd.

A equipe disse que “mover a estátua é do interesse da segurança pública”. Nunca mais voltou.

Embora Richardson uma vez tenha prometido que os Panteras ganhariam um Super Bowl “dentro de 10 anos” após o início do jogo em 1995, eles nunca o fizeram. A equipe chegou ao Super Bowl nas temporadas de 2003 e 2015, mas perdeu nas duas vezes.

A falta de consistência foi uma fonte de irritação para Richardson, já que Carolina não conseguiu acumular temporadas consecutivas de vitórias durante suas 23 temporadas como proprietário, apesar de contratar quatro treinadores: Dom Capers, George Seifert, John Fox e Ron Rivera.

“Sempre serei grato a ele pela oportunidade de treinar o Carolina Panthers e por sua liderança paciente e firme durante 7 temporadas”, disse Rivera nas redes sociais.

Richardson era muito querido por seus jogadores

O ex-tight end Greg Olsen postou um vídeo de quatro minutos no Twitter, dizendo que quando Richardson soube que seu filho ainda não nascido tinha um grave defeito cardíaco, ele insistiu em levar sua família para o Boston Medical Center em seu próprio jato pessoal para que pudessem receber o melhor conselho médico.

Olsen e sua esposa Kara mais tarde nomearam a criança Trent “Jerry” Olsen em homenagem a Richardson.

“Recebemos o amor de um homem que era meu empregador, meu chefe, não um amigo íntimo na época”, disse Olsen. “E ele foi além para trazer conforto a uma família em seu momento mais difícil.”

O quarterback Jake Delhomme, que levou os Panthers ao seu primeiro Super Bowl na temporada de 2003, lembra-se de ter recebido um telefonema de Richardson alguns dias depois de sofrer uma desastrosa performance de quatro derrotas em uma derrota em casa por 33-13 para o Arizona Cardinals. nas eliminatórias de 2008.

“Ele liga e diz: ‘Jake, o sol apareceu hoje na minha casa, apareceu na sua?'”, disse Delhomme à Associated Press na quinta-feira. “Eu disse, ‘Sim senhor, ele fez.’ Ele disse, ‘isso é uma coisa boa – tudo vai ficar bem.’ E então ele desligou o telefone.”

Quando o linebacker Thomas Davis se aposentou em 2021, ele agradeceu a Richardson por acreditar nele e mantê-lo no elenco, apesar de ter sofrido três ACLs rompidos no mesmo joelho.

Conservador por natureza, Richardson uma vez alertou o vencedor do Troféu Heisman, Cam Newton, contra fazer tatuagens e piercings depois de selecionar o quarterback número 1 geral em 2011, por medo de que isso impactasse sua imagem.

Ele também tinha uma política em que os torcedores não podiam tirar a camisa durante os jogos.

E durante a gestão de Richardson como proprietário, ele sempre garantiu que o logotipo da NFL – em vez do de seu time – estivesse no meio-campo do Bank of America Stadium.

A gestão de Richardson foi marcada por problemas fora do campo.

Ele demitiu os dois filhos – Mark, o presidente do time, e Jon, o diretor de operações do estádio – após uma briga de irmãos no estádio na frente de outros funcionários enquanto ele se recuperava de um transplante de coração em 2009. Era esperado na época um dos meninos pode herdar o time, mas isso nunca aconteceu. Jon Richardson morreu de câncer em 2013.

Em 2000, o wide receiver Rae Carruth, uma ex-escolha do primeiro turno, foi condenado por uma acusação de conspiração de assassinato em conexão com a morte a tiros de sua namorada grávida. Carruth foi preso por 16 anos.

E em 2014, o astro defensivo Greg Hardy foi colocado na lista de isentos de um comissário depois de ser acusado de supostamente jogar sua namorada na mobília e ameaçar matá-la. Os promotores rejeitaram as acusações de violência doméstica contra Hardy depois de dizerem que o acusador do caso não foi encontrado.

Richardson deixa sua esposa, Rosalind, o filho Mark e a filha Ashley Richardson Allen.