Fusão da Activision Blizzard da Microsoft para obter aprovação da UE: relatórios

Espera-se que a Microsoft receba a aprovação do regulador antitruste da União Europeia para a aquisição da Activision por US$ 69 bilhões, depois de oferecer acordos de licenciamento a concorrentes, segundo a Reuters.

Espera-se que a mudança ajude a Microsoft a superar um obstáculo significativo em sua busca para enfrentar as líderes da indústria, Tencent e Sony, no crescente mercado de videogames.

A Microsoft anunciou a oferta da Activision em janeiro de 2022, sua maior aquisição de todos os tempos. Espera-se que a Comissão da UE tome uma decisão sobre o acordo até 25 de abril, e as pessoas familiarizadas com o assunto sugerem que a comissão não deve exigir que a Microsoft venda ativos para obter sua aprovação.

A empresa também pode ter que oferecer remédios comportamentais para lidar com as preocupações de outras partes além da Sony. Esses remédios geralmente se relacionam com a conduta futura da entidade resultante da fusão. As ações da Activision saltaram 1,8 por cento nas negociações de pré-mercado depois que a Reuters publicou a história e subiram 2,6 por cento nas últimas negociações.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que a empresa está disposta a oferecer acordos de licenciamento para lidar com questões antitruste, mas não venderá a lucrativa franquia “Call of Duty” da Activision. Smith argumentou que não é realista separar um jogo ou uma parte da Activision do resto.

A Microsoft, por sua vez, afirmou que está “comprometida em oferecer soluções eficazes e facilmente aplicáveis ​​que atendam às preocupações da Comissão Européia”.

Um porta-voz da empresa disse à Reuters que o compromisso da Microsoft em conceder acesso 100% igualitário de longo prazo a Call of Duty para Sony, Steam, NVIDIA e outros “preserva os benefícios do acordo para jogadores e desenvolvedores e aumenta a concorrência no mercado”.

No mês passado, a Microsoft anunciou que assinou acordos de licenciamento de 10 anos com a Nintendo e a Nvidia para trazer Call of Duty para suas plataformas de jogos, com os acordos condicionados à aprovação regulatória para o acordo da Activision.

A aquisição também enfrenta desafios regulatórios no Reino Unido, onde a agência de concorrência do país sugeriu que a Microsoft alienasse o Call of Duty para resolver suas preocupações. Enquanto isso, a Federal Trade Commission (FTC) dos EUA pediu a um juiz para bloquear o negócio.

(Com entradas da Agência)

