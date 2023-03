Futebol caminha para um sistema de relógio parado

Ce você imagina futebol jogado com um relógio parado, ou seja, com um tempo definido e sem espaço para perda de tempo? A opção está na mesa e será estudada e debatida na reunião do IFAB no próximo fim de semana, em Londres.

O debate foi aberto por Gianni Infantino diante de uma perda de tempo clamorosa e o presidente da Fifa quer conter o que vê como uma praga no futebol moderno.

As medidas a adotar não serão imediatas, mas já estão em cima da mesa e não é de estranhar que a partir de 2024 os jogos de futebol deixem de ter a duração de 90 minutos, nem os fora-de-jogo sejam os mesmos que até agora. Tudo será discutido e as duas questões já estão na mesa para quem muda e modifica as regras do futebol.

A regra que entrará em vigor, a partir de 30 de junho, é incluir os festejos de golo em tempo de compensação, ou seja, não permitir aquelas festas que se realizem no relvado e que ultrapassem um minuto ou um minuto e meio. O mundo do futebol precisa de menos tempos de espera e a FIFA está preocupada com isso.

A teoria de beneficiar o atacante na questão do impedimento já foi discutida em reuniões anteriores do IFAB (órgão de arbitragem da Fifa). Arsene wenger, diretor de desenvolvimento do futebol da Fifa, é um dos a favor da mudança e sugere que o atacante seja habilitado com a última parte do corpo alinhada com o zagueiro, possibilitando que ele fique na frente do zagueiro, mas com parte do corpo alinhada. Por enquanto, está em análise.

para a próxima temporada

Algumas das regras que entrarão em vigor para a temporada 2023-24 tratam de algo que aconteceu nos últimos Copa do Mundo, como gols marcados quando os substitutos entram em campo. Até agora, têm de ser anulados, algo que não aconteceu no Mundial, mas o IFAB considera que se não estiverem envolvidos no golo, a situação não justifica a anulação do golo, embora os jogadores que estiveram em campo pode ser advertido.

Será insistido que todas as equipes devem sempre ter um capitão com uma braçadeira distintiva no campo de jogo. O quarto árbitro poderá auxiliar o árbitro da mesma forma que os outros árbitros em campo.

A partir do próximo mês de julho, as comemorações de gols, muitas vezes consideradas excessivas em muitos casos, passarão a fazer parte dos descontos, algo que até agora era ignorado. Os árbitros são obrigados a deixar claro quem é advertido no banco de reservas, assim como o técnico não pode ser advertido por algo que aconteça na área técnica sem ser identificado.

O regras anti-Emi Martinez também entrará em vigor, pois o goleiro não poderá distrair o cobrador do pênalti, por exemplo, retardando o pênalti ou tocando nas traves, no travessão ou na rede do gol.

Um jogador não é considerado em posição de impedimento quando recebe a bola de um adversário que deliberadamente jogou a bola, ou seja, quando um jogador tem o controle da bola com a oportunidade de:

passar para um companheiro de equipe

obter a posse da bola; ou

limpar a bola

Os seguintes critérios devem ser usados ​​como indicadores de que um jogador tinha o controle da bola e, como resultado, pode ser considerado como tendo jogado a bola deliberadamente:

A bola veio de longe e o jogador teve uma visão clara da bola.

A bola não estava se movendo rapidamente

A direção da bola não foi inesperada

O jogador teve tempo para coordenar o movimento do corpo, ou seja, não foi um caso de alongamento ou salto instintivo, ou um movimento que alcançou contato/controle limitado

Uma bola em movimento no chão é mais fácil de jogar do que uma bola no ar

Um jogador defensor que deixa o campo de jogo sem a permissão do árbitro é considerado como estando na linha de gol ou na linha lateral. Um jogador atacante pode pisar ou permanecer fora do campo de jogo para não se envolver no jogo ativo.

Se o jogador voltar a entrar pela linha de gol e se envolver no jogo antes da próxima interrupção do jogo (…) o jogador é considerado como estando na linha de gol para fins de impedimento.