Gable Steveson se aproxima da estreia na WWE, mas agora também almeja a segunda medalha de ouro olímpica em 2024

Gable Steveson pode ser apenas o atleta mais ocupado do planeta.

Nos últimos sete meses, o lutador da medalha de ouro olímpica de 2020 trabalhou duro para aprender como fazer a transição para o mundo do wrestling profissional depois de fechar um acordo para se juntar à lista da World Wrestling Entertainment (WWE). Do jeito que está, Steveson está pronto para sua estreia na WWE e está simplesmente esperando a ligação para entrar oficialmente no ringue.

Mas acontece que isso não é tudo que Steveson planejou para o futuro próximo.

Ele também tem outra medalha de ouro em mente.

“Sinto falta dos tatames”, disse Steveson ao MMA Fighting. “Sinto falta de mostrar minhas habilidades todos os anos e ir lá e fazer um bom show e vencer o torneio nacional. Tenho saudade. Ainda tenho aquele lutador competitivo e espero voltar muito em breve.

“Sei que as Olimpíadas são no próximo ano e espero fazer parte disso e seguir em frente e continuar conquistando grandes títulos para os EUA também.”

Nos Jogos Olímpicos de 2020 (que aconteceram em 2021 devido à pandemia global), Steveson conseguiu uma das finalizações mais loucas da história depois de marcar uma queda faltando menos de um segundo para o fim da luta para conquistar a medalha de ouro. Sete meses depois, Steveson ganhou um segundo campeonato da NCAA pela Universidade de Minnesota antes de deixar os sapatos no meio do tatame para significar sua aposentadoria do wrestling.

Agora, Steveson diz que tem aquele fogo competitivo queimando dentro dele novamente – com o desejo de potencialmente buscar outra medalha de ouro em 2024.

“Eu adoraria uma segunda corrida”, disse ele. “Sinto que tenho muito mais no tanque para mostrar. Quero provar que os EUA estão certos e seguir em frente no geral e me tornar um dos melhores lutadores amadores americanos de todos os tempos, e espero alcançar o status de Bruce Baumgartner de ter um monte de medalhas e receber elogios para mostrar e fazer parte da WWE e ser um artista também.”

Baumgartner é amplamente considerado um dos maiores lutadores da história americana depois de ganhar quatro medalhas no total nas Olimpíadas, incluindo duas medalhas de ouro em 1984 e 1992.

Quanto a Steveson, ele diz que sua prioridade agora continua sendo a WWE, mas ele espera que a organização apoie seu desejo de retornar às Olimpíadas no próximo ano.

“Acho que é uma discussão quando chegar a hora e é uma discussão sobre como minha agenda pode funcionar, e você nunca sabe como isso pode acontecer”, disse Steveson. “A partir de agora é sim ou não, mas no final das contas estarei pronto para competir e fazer um bom show como sempre.

“Estou esperando [to return to the Olympics]. Estarei pronto se essa hora chegar e não vou deixar de estar pronto até saber se posso ir e se consigo sim ou não. Seria realmente incrível [to win a second gold medal] e espero que aconteça e espero poder fazer isso. Eu sinto que se há alguém que pode fazer isso, sou eu. Eu tenho aquela paixão ardente de continuar fazendo isso. Eu acredito em mim ao máximo.”

Talvez a maior vantagem de Steveson para um possível retorno às Olimpíadas seja a idade.

Ele tinha apenas 21 anos quando conquistou o ouro e, graças ao menor intervalo de tempo antes dos próximos jogos olímpicos, Steveson teria apenas 23 anos em sua segunda tentativa.

“Tenho 22 anos e no próximo ano farei 23 nos Jogos Olímpicos”, disse Steveson. “É definitivamente uma bênção ser capaz de se autodenominar um medalhista de ouro olímpico e ser capaz de ter os fãs da WWE reconhecendo você com isso, mas aos meus olhos, sempre há um próximo e sempre há um show maior para realizar.

“A WWE é outro show a ser realizado, mas ser duas vezes medalhista de ouro olímpico também está no topo da minha lista. É uma bênção fazer isso e é inédito, mas eu amo o desafio e amo a luta.”

É difícil imaginar algo atrasando Steveson, especialmente depois que ele já conquistou tanto em uma idade tão jovem.

Ele está aguardando ansiosamente a chance de provar seu valor na WWE e parece que uma segunda Olimpíada também pode estar em seu futuro.

“Estou muito perto de estrear e estar na tela”, disse Steveson sobre sua carreira na WWE. “Estou apenas esperando por essa ligação e esperando por esse momento. Alguns dias são estressantes porque eu nunca sei quando isso vai acontecer e estou acostumado a lutar amador onde é como, ‘Ei, nós temos as Olimpíadas em três meses ou temos as seletivas olímpicas em dois meses, esteja pronto para isso.’

“No momento, você está passando por movimentos sem objetivo, e eu gostaria de poder ter esse objetivo em vista e apresentar e dar às pessoas respostas reais quando eu estiver estreando, mas isso acontecerá muito, muito em breve. E quando eu quero dizer muito, muito em breve, provavelmente depois [WrestleMania] ou apenas um pouco depois disso. Acho que ser capaz de entender que este jogo é diferente e é um processo e vou seguir o processo da maneira certa e seguir em frente.”

Se isso não bastasse, Steveson também está convencido de que ainda planeja competir no MMA no futuro. Ele já está aprendendo com o técnico Henri Hooft no Kill Cliff MMA na Flórida – a mesma equipe que abriga Gilbert Burns, Michael Chandler e Shavkat Rakhmonov. Juntar-se a eles no octógono é apenas mais um objetivo que Steveson tem para si mesmo.

“Sou jovem e estou com fome”, disse Steveson. “Eu quero ser o melhor em tudo que eu puder ser. O primeiro passo é a WWE e ir lá e ser o lutador mais físico, atlético e dominante desde provavelmente Brock Lesnar, talvez até mais do que isso.