Gafor Logística ABRE VAGAS; Veja os estados!

A Gafor Logística, empresa que trabalha com operações de transporte rodoviário para todas as indústrias e tipos de produtos, incluindo gestão e monitoramento de frota, operações dedicadas, distribuição nacional e internacional, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Dito isso, conheça algumas das vagas abertas:

Analista de Projetos Logísticos – Matriz – SP – Efetivo;

Assistente de Transporte – Barueri – SP – Efetivo;

Estágio em Direito – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio em Projetos – Matriz – SP – Estágio;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Efetivo;

Motorista Abastecedor – Telêmaco Borba – PR – Efetivo;

Motorista Carreteiro Bitrem – Jacareí – SP – Efetivo.

Mais sobre a Gafor Logística e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a história da Gafor, a companhia iniciou suas atividades em 1951 no ramo de transportes rodoviários, utilizando como combustível a ética, o respeito à vida, a determinação e a consciência ambiental. De lá pra cá, expandiu seus negócios, sempre oferecendo soluções inovadoras, atuando de maneira responsável, respeitando integralmente as leis, normas e práticas de segurança, saúde e meio ambiente.

Hoje, a Gafor conta com mais de 40 unidades no Brasil, além de estruturas operacionais na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Ao todo, são mais de 2.500 equipamentos e 70.000m2 de armazém e 2.000 colaboradores dedicados a oferecer a melhor solução para cada cliente.

Por fim, oferece também serviços de armazém, centro de distribuição, movimentação interna de materiais, controle e gestão de estoques e insumos nos mais altos padrões de qualidade.

