Galerabet é um local de apostas seguro

A ampla cobertura da Galerabet em eventos esportivos, a cobertura detalhada das partidas de futebol e a atenção aos jogadores são as principais características da Galerabet. A Casa de apostas compreende as necessidades e preferências do público brasileiro, oferecendo liquidação em moeda local e suporte técnico em português. Registre-se agora e receba um bônus de 100% até 200 BRL.

A história da Galerabet

A Galera bet Brasil é um novo player no mercado de apostas, lançado em 2021. É propriedade da Match Time Solutions B.V., que é regulada por uma licença de Curaçao eGaming. O site de apostas oferece não só previsões esportivas, mas também outros tipos de entretenimento: jogos de dealers ao vivo, vídeo slots e bingo.

A Casa de apostas ainda não ganhou popularidade entre os jogadores da região da América do Sul. Mas a segurança e a confiabilidade da plataforma são confirmadas por contratos com prestigiados organizadores e clubes de competição. A Galerabet está atualmente trabalhando com o Campeonato Brasileiro e patrocina o Corinthians FC.

Data de fundação 2021 Licença Curaçao eGaming Proprietário Match Time Solutions B.V. Idioma Português Apoio BRL Sim Serviços Apostas esportivas, caça-níqueis, cassino ao vivo Formas de pagamento PIX Atendimento ao cliente Telefone, bate-papo on-line, e-mail

Como posso me juntar à Galerabet?

O registro é um procedimento obrigatório para qualquer pessoa que planeja apostar em esportes. O site de apostas aceita jogadores a partir dos 18 anos de idade que vivem em regiões onde o jogo não é ilegal. Há três passos para abrir uma conta:

Visite o site Galerabet official e clique em “Criar conta” no topo da página; Digite seu nome e sobrenome, CPF, número de telefone, e-mail e data de nascimento; Aceite a oferta e clique no botão de registro na parte inferior do formulário.

Tudo o que resta é verificar o e-mail vinculado à conta. Abra o e-mail, encontre o e-mail da casa de apostas e siga o link.

Como faço para entrar na Galerabet?

A autorização envolve a identificação do jogador e o login na conta. Para isso, você deve usar o login e a senha que você inventou durante o registro. Para realizar um Galerabet login, é necessário:

Clique em “Entrar” no menu superior; Digite o nome de usuário e a senha; Use a opção “Iniciar Sessão”.

Se você esquecer sua senha, pressione “Esqueceu a senha?” para recuperar o acesso ao seu perfil. Alguns segundos após digitar seu e-mail, você receberá um e-mail com instruções sobre como definir uma nova senha.

Modalidades esportivas para fazer suas apostas

A Casa de apostas supera muitos concorrentes na escolha de disciplinas e na cobertura de eventos esportivos. A Galerabet Betting cobre até 1.500 eventos de 40 desportos diários. O foco está em jogos populares, como futebol, ciberesporte, tênis de gramado, vôlei, hóquei e basquete. Eventos não esportivos do mundo da cultura, da política e do show business também estão incluídos. Apostas esportivas virtuais, incluindo futebol, golfe e críquete, também estão disponíveis.

A variação depende do prestígio do campeonato ou da liga. Em jogos populares, não se limita aos resultados principais. Opções adicionais são frequentemente oferecidas, tais como futuros e apostas em desempenhos estatísticos. Na seção de eventos ao vivo, a seleção de tendas é ampliada para incluir handicaps e totais.

Apostas em futebol

Aos torcedores de futebol são oferecidas apostas em jogos em todos os níveis, desde torneios internacionais até campeonatos regionais na Islândia, Chipre, Bélgica, Hungria e dezenas de outros países. O alinhamento inclui muitos jogos de prestígio e de menor importância. Boas planilhas não estão disponíveis apenas para a Liga Europa, Supercopa da UEFA, Copa do Mundo de Clubes e Liga dos Campeões. Entre 30 e 80 mercados de apostas estão disponíveis para os jogos da segunda e terceira divisões.

Especialmente para jogadores brasileiros, campeonatos locais, ligas e torneios foram acrescentados à linha:

Brasileirão;

Copa do Brasil;

Campeonato Paulista;

Campeonato Mineiro;

Campeonato Carioca.

O Galerabet site tem mais opções de apostas do que muitas casas de apostas especializadas. A planilha tradicional da Galerabet inclui as probabilidades do vencedor, handicap, placar, número de gols, primeiro e último gol, resultados do primeiro e segundo tempos. Também aceitamos previsões sobre estatísticas como cartões amarelos, porcentagem de posse de bola, chutes a gol, pênaltis e escanteios.

Como posso fazer uma aposta com um Galerabet?

Um jogador deve estar logado para fazer uma previsão sobre os Galerabet sports. Se você já tiver se registrado e feito um depósito, então

Abrir a linha de pré partida ou a seção de apostas ao vivo; Encontre o esporte e o evento desejado na lista; Clique nas probabilidades do resultado de interesse; Digite um valor e selecione um tipo de aposta; Clique no botão de pagamento para confirmar a aposta.

Se a previsão estiver correta e a aposta for bem sucedida, o dinheiro ganho será creditado na conta dentro de algumas horas.

Apostas através de um aplicativo móvel

Não é oferecido aos usuários o Galerabet app para smartphones Android e iOS. Alternativamente, uma versão móvel do site está disponível, que é adaptada para dispositivos portáteis. O conteúdo se ajusta automaticamente ao tamanho da tela, o que garante que os elementos gráficos da interface sejam exibidos corretamente em qualquer gadget.

Um site móvel tem várias vantagens sobre um aplicativo nativo:

Funciona em modo on-line sem a instalação de qualquer software;

Não ocupa a memória interna de seu smartphone;

Suportado por todos os dispositivos e navegadores.

As mesmas características que na versão desktop da Galerabet estão disponíveis para jogadores móveis. Eles podem fazer apostas, assistir a transmissões de vídeo, procurar por eventos na escalação, adicionar partidas a seus favoritos, comunicar-se com a equipe de suporte, participar de promoções, fazer depósitos e muito mais.

Vantagens da Galerabet

Site de apostas se destaca por sua atitude atenciosa para com os jogadores. A Galerabet só recentemente entrou no mercado sul-americano, mas já conquistou milhares de fãs entre os usuários brasileiros. Eles apreciam a casa de apostas por:

A possibilidade de apostar em moeda local;

Métodos convenientes de depósito e retirada;

Uma lista detalhada dos campeonatos e ligas nacionais;

Promoções regionais e programas de bônus;

Atividades legais de acordo com as leis locais.

Vale ressaltar que a Galerabet se concentra não apenas em eventos esportivos internacionais, mas também em eventos esportivos locais. E há sempre opções interessantes no spread – estatísticas, futuros, apostas combinadas. Inscreva-se agora para apostar em jogos que envolvam suas equipes favoritas.

FAQ

Posso apostar através do aplicativo móvel Galerabet?

Nenhum aplicativo foi desenvolvido até o momento. Uma versão móvel do site está disponível para apostas em seu telefone.

O que acontece se eu criar dois perfis?

A contabilidade múltipla é contra os termos do acordo do usuário e equivale a fraude. A violação das regras da Galerabet pode resultar no bloqueio da conta do jogador.

A Galerabet pode ser confiável?

Sim, a casa de apostas opera legalmente, como evidenciado por uma licença do governo de Curaçao.