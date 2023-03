Galtier fala sobre o estado de espírito da equipe do PSG depois de cair fora da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique

PSG caiu a Liga dos Campeões na fase de 16 rodadas pela segunda vez em dois anos depois de um Perda agregada de 0-3 para o gigante alemão Bayern de Munique.O resultado confirmou mais uma campanha extremamente decepcionante na Liga dos Campeões.

Como era de se esperar, a derrota deixou grandes dúvidas sobre o futuro do patrão Christoph Galtier, que na sexta-feira refletiu sobre a derrota de sua equipe no meio da semana para o time bávaro. O francês explicou que o moral do grupo está baixo: “No vestiário, obviamente, houve muita decepção e raiva também. Ficamos no local em Munique, viajamos ontem. Obviamente, os jogadores estavam cansados ​​e muito decepcionados. Demissão? Não. Decepção, que é bem normal. É assim mesmo, é uma grande decepção, havia muita expectativa nossa internamente, claro.”

Não é segredo que o objetivo de longo prazo do PSG tem sido a Liga dos Campeõese o clube tem investido cerca de mil milhões de euros desde 2012 em busca do maior prêmio da Europa. É provável que o conselho tenha que repensar seu modelo de negócios e política de transferência depois de não conseguir colocar as mãos em seu tão desejado prêmio.

Galtier foi rápido em redirecionar a atenção dele e de sua equipe para a Liga. “Nosso elenco está muito afetado, mas é um objetivo importante e não podemos minimizar o fato de sermos campeões franceses. O PSG é o atual campeão, se o PSG conquistar este título, será o 11º título, o que nunca foi feito em nosso campeonato e não devemos subestimar o fato de sermos campeões franceses.”

‘Les Perisiens’ enfrentam lutadores da Ligue 1 Brest neste fim de semana, enquanto procuram ampliar sua vantagem de oito pontos no topo da tabela.