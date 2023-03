Ganhos do show de Bad Bunny são revelados

Taqui não há dúvida de que coelho mau é um dos artistas mais famosos do mundo. Cada música que ele lança instantaneamente se torna um sucesso e esse foi o caso de sua última colaboração com Gorillaz em seu último álbum chamado ‘Tormenta’.

coelho mau está aproveitando seu sucesso para fazer fortuna. O porto-riquenho lançou vários álbuns como ‘X100pre’, ‘Yo hago lo que me da la gana’, ‘El ultimo tour del mundo’, ‘Oasis’, ‘Las que no iban a salir’ ou ‘Un verano sin ti ‘ que foram colocados no topo das paradas.

Participar de filmes e WWE

coelho mau já até tentou a sorte na atuação ou mesmo no wrestling, participando da WWE. Em uma de suas entrevistas, ele não hesitou em ressaltar que não liga para números.

“É assim que eu trabalho. Não presto atenção aos números ou quanto dinheiro estou ganhando”, observou.

Quanto Bad Bunny ganha por show?

Segundo o Celebrity Worth Net, sua fortuna é estimada em US$ 18 milhões e a revista Forbes o colocou na lista dos artistas mais bem pagos do mundo.

Outros meios de comunicação indicam que coelho mau cobra 500.000 por show mais avião particular e hotéis de luxo, mesmo reservando partes inteiras deles para evitar fotos vazadas.