Gary Rossington, membro fundador do Lynyrd Skynyrd, morre aos 71 anos

Gary Rossingtono último membro original sobrevivente do Lynyrd Skynyrd, que também ajudou a fundar o grupo, morreu no domingo aos 71 anos. Nenhuma causa de morte foi fornecida.

“É com nossa mais profunda simpatia e tristeza que informamos que perdemos nosso irmão, amigo, membro da família, compositor e guitarrista, Gary Rossington, hoje”, escreveu a banda no Facebook. “Gary está agora com seus irmãos Skynyrd e família no céu e jogando bonito, como sempre faz. Por favor, mantenha Dale, Mary, Annie e toda a família Rossington em suas orações e respeite a privacidade da família neste momento difícil.”

Rossington enganou a morte mais de uma vez, informou a Rolling Stone. Ele sobreviveu a um acidente de carro em 1976, no qual dirigia seu Ford Torino em uma árvore, inspirando a canção de advertência da banda “That Smell”. Um ano depois, ele emergiu do acidente de avião de 1977 que matou o cantor Ronnie Van Zant, o guitarrista Steve Gaines e a backing vocal Cassie Gaines, com dois braços quebrados, uma perna quebrada e estômago e fígado perfurados.

“Foi uma coisa devastadora”, disse ele Pedra rolando em 2006. “Você não pode simplesmente falar sobre isso casualmente e não ter sentimentos sobre isso.”

Rossington passou por uma cirurgia de bypass quíntuplo em 2003

Anos depois, Rossington passou por uma cirurgia de ponte de safena quíntupla em 2003, sofreu um ataque cardíaco em 2015 e passou por várias cirurgias cardíacas subsequentes, mais recentemente deixando o Lynyrd Skynyrd em julho de 2021 para se recuperar de outro procedimento. Em shows recentes, Rossington realizava partes do show e às vezes ficava de fora de shows completos.

Rossington nasceu em 4 de dezembro de 1951, em Jacksonville, Flórida, e foi criado por sua mãe depois que seu pai morreu. Ao conhecer o baterista Bob Burns e o baixista Larry Junstrom, Rossington e seus novos amigos formaram uma banda, que tentaram fazer malabarismos em meio ao amor pelo beisebol.

De acordo com a Rolling Stone, foi durante um fatídico jogo da Little League, Ronnie VanZant acertar um line drive nas omoplatas do jogador adversário Bob Burns e conheceu seus futuros companheiros de banda. Rossington, Burns, Van Zant e o guitarrista Allen Collins se reuniram naquela tarde na casa de Burns em Jacksonville para tocar “Time Is on My Side” dos Rolling Stones.

Adoção Lynyrd Skynyrd como o nome do grupo – tanto uma referência a um treinador de esportes de mesmo nome na escola secundária de Rossington quanto a um personagem do hit de 1963 “Hello Muddah, Hello Fadduh” – a banda lançou seu primeiro álbum (pronuncia-se ‘Lh-‘nrd ‘Skin -‘nrd) em 1973. Uma coleção de blues-rock com toque country e soul sulista, o álbum incluía agora clássicos como “Tuesday’s Gone”, “Simple Man” e “Gimme Three Steps”, mas foi a faixa final, os quase 10 minutos de “Free Bird”, que se tornou o cartão de visitas do grupo, devido em grande parte ao slide evocativo de Rossington tocando em sua Gibson SG.

Rossington disse à Rolling Stone que nunca considerou o Skynyrd uma banda trágica, apesar de todo o drama e morte da banda. “Não penso nisso como uma tragédia – penso nisso como a vida”, disse ele sobre a indicação do grupo ao Rock & Roll Hall of Fame em 2006. “Acho que o bem supera o mal.”