Gasolina subiu? Veja de quanto foi o aumento após a reoneração

O Governo Federal decidiu reonerar parcialmente o preço do combustível em todo o país. Por meio de uma Medida Provisória (MP), o Ministério da Fazenda estabeleceu que haverá um novo impacto de impostos sobre o valor final da gasolina.

Com a medida, motoristas já estão sentindo o aumento do preço no bolso.

Mas afinal de contas, qual foi o tamanho do aumento do preço da gasolina e de outros combustíveis depois da reoneração do Governo Federal?

De acordo com especialistas, não há um valor fixo para esta definição.

Como o preço da gasolina é definido por uma série de fatores para além da reoneração, o preço médio nacional do combustível costuma variar com o passar dos dias.

De todo modo, dados mais recentes da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostram que o valor médio nacional do litro da gasolina está subindo no Brasil.

Desde que o Governo Federal resolveu reonerar os combustíveis, dois aumentos foram registrados nas duas últimas semanas, fazendo com que o consumidor final sinta a diferença.

Gasolina mais cara

Dados da ANP mostram que o preço médio da gasolina teve uma alta de 3,34% na semana que começou no dia 26 de fevereiro e acabou no dia 4 de março.

A comparação acontece com a semana imediatamente anterior.

A Agência aponta que a média do preço do litro de gasolina subiu de R$ 5,08 para R$ 5,25 nesta última semana.

Como se trata de uma média, estes valores podem variar a depender de uma série de fatores.

A ANP afirma que encontrou postos com indicações de venda com preços de até R$ 6,99 espalhados pelo país.

Etanol

Não foi apenas a gasolina que sofreu o impacto da reoneração nos primeiros dias de março.

Ainda tomando como base as informações da ANP, é possível dizer que o preço médio do litro do etanol no Brasil subiu de R$ 3,79 para R$ 3,88.

Em números percentuais, nós estamos falando de alta de 2,37% em relação ao que se registrou na semana imediatamente anterior.

A ANP afirma que o valor mais caro do litro do etanol encontrado no Brasil na última semana foi de R$ 6,96

Diesel segue caminho oposto

Ao contrário da gasolina e do etanol, o diesel registrou uma pequena queda de preço médio na última semana.

Vale lembrar que o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) optou por não reonerar este combustível e manter a desoneração até o final deste ano.

Dados da ANP mostram que o preço médio do Diesel caiu de R$ 5,95 para R$ 5,93 nesta última semana. Trata-se de um recuo de 0,33%.

O preço mais elevado do Diesel encontrado pela ANP foi de R$ 7,69 nos postos brasileiros.

A reoneração

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad decidiu reonear os combustíveis de maneira parcial por meio de uma MP.

O texto já tem força de lei pois foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e por isso implica de maneira imediata nos preços de parte dos combustíveis.

De todo modo, o documento precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional dentro de um prazo de quatro meses.

Caso contrário, o texto pode caducar e perder a validade.

Informações de bastidores colhidas pelo portal R7 indicam que o Governo Federal está planejando seguir com a oneração pelos próximos meses.

A tendência é que um novo aumento de impostos sobre combustíveis ocorra no próximo mês de julho.