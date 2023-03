Gene Hackman aos 93 anos: abasteceu, pediu uma refeição e aproveitou o dia na primeira aparição pública da lenda vencedora do Oscar em anos

euator lendário Gene Hackmanconhecido por seus papéis icônicos em filmes como A conexão francesa e imperdoávelfoi recentemente descoberto em Santa Fé, Novo México. O ator de 93 anos, que não estrelou um filme por quase duas décadas, foi visto trabalhando no quintal de seu rancho com uma pá na mão, parecendo saudável e em ótima forma.

Após o trabalho no quintal, o filme lenda foi flagrada em um Drive-thru da Wendy em sua caminhonete branca, almoçando no estacionamento. Este raro avistamento da estrela fez os fãs relembrarem sua incrível carreira em Hollywood.

hackman começou sua carreira de ator há quase 70 anos, ingressando no Pasadena Playhouse em 1956. Foi lá que ele fez amizade com outro aspirante a ator Dustin Hoffman. Hackman mudou-se para Nova York em 1963 e começou a se apresentar em vários Off-Broadway peças e papéis menores na TV.

Ele finalmente fez seu nome na década de 1970, com sua atuação indicada ao Oscar no filme Nunca Cantei Para Meu Pai e ele vencedor do Oscar papel em A conexão francesa. Hackman teve um trabalho consistente ao longo dos anos 1970 e 1980, estrelando filmes icônicos como A aventura de Poseidon, A conversa, Superman: O Filme, vermelhose Mississipi em chamas.

Na década de 1990, ganhou seu segundo Oscar por Melhor Ator Coadjuvante em imperdoávele continuou a estrelar filmes notáveis ​​como A Firma, Wyatt Earp, a gaiolae Inimigo do Estado.

Ele se aposentou da atuação em 2008

Apesar de seu incrível sucesso, hackman se aposentou da atuação em 2008 depois de promover seu terceiro romance, Fuga de Andersonville. Em uma rara entrevista com Larry King em 2004, ele anunciou que não tinha novos projetos de filmes planejados e acreditava que sua carreira de ator havia acabado.

No entanto, quando questionado por GQ em 2011, se ele saísse da aposentadoria para mais um filme, Hackman respondeu: “Se eu pudesse fazer isso em minha própria casa, talvez, sem que eles perturbassem nada e apenas uma ou duas pessoas.”

As contribuições de Hackman para Hollywood e para a indústria cinematográfica fizeram dele uma lenda por direito próprio, com mais de 100 créditos em seu nome. Ele é uma das últimas lendas vivas de Hollywood e seu recente avistamento o trouxe de volta aos holofotes, lembrando aos fãs sua incrível carreira de ator.