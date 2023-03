Geno Smith assina novo contrato de 3 anos com Seahawks antes da agência gratuita

Tele Seattle Seahawks concordou com os termos com o quarterback Geno Smith em um contrato de três anos segunda-feira que mantém o AP comeback jogador do ano no Pacífico Noroeste.

O acordo manterá Smith como titular presumido dos Seahawks e lhe dará o primeiro grande pagamento de sua carreira. NFL Network e The Score relataram que o negócio pode valer até US $ 105 milhões.

O acordo veio um dia antes do prazo da liga para o uso da franchise tag. Smith seria um agente livre irrestrito quando o novo ano da liga começar na próxima semana.

Smith foi uma das histórias de bem-estar da liga, tendo a oportunidade de começar depois de quase uma década como reserva e remodelando a trajetória de sua carreira. Smith levou os Seahawks a um recorde de 9-8 e uma vaga nos playoffs como o último curinga da NFC.

Ele arremessou para 4.282 jardas, um recorde na carreira e um recorde na franquia. Ele lançou 30 passes para touchdown e apenas 11 interceptações, completou 399 passes e liderou a NFL em porcentagem de conclusão com 69,8%.

Smith foi nomeado para o Pro Bowl e até conseguiu um voto de MVP.

Smith lutou às vezes durante a segunda metade do ano, quando Seattle caiu de sua posição inicial no topo da NFC West. Mas sua temporada ainda foi boa o suficiente para responder a uma das maiores questões de Seattle nos anos seguintes.

Os líderes de Smith e Seattle deixaram claro depois que a temporada terminou com uma derrota por 41-23 para o San Francisco na primeira rodada dos playoffs que todos queriam que o relacionamento continuasse.

“Temos nosso cara, precisamos, com sorte, resolver as coisas para que ele esteja conosco. Há negócios a serem feitos lá, é claro, mas não há limite para o que podemos fazer. O céu é o limite”, Seattle treinador Pete Carroll disse após a temporada. “Além de devolvê-lo com seu fator de liderança que ele tinha, ele é muito importante para nós. Eu simplesmente não poderia estar mais satisfeito com a forma como tudo acabou e como ele lidou com isso. futuro, ele é uma grande parte do motivo pelo qual estamos olhando para o futuro de forma tão promissora.”

A última temporada foi a primeira vez que Smith foi titular em tempo integral desde 2014 com o New York Jets. Ele foi substituído depois de lutar em Nova York e mais tarde encontrou trabalho como reserva com os Giants e Chargers antes de vir para Seattle para servir como reserva para Russel Wilson.

Depois que Wilson foi negociado com o Denver na última offseason, Smith derrotou Drew Lock como titular e aproveitou a oportunidade.

Seattle tem duas seleções de primeira rodada no draft do mês que vem, incluindo a 5ª escolha geral. Embora um quarterback em desenvolvimento para o futuro possa estar na agenda, torna-se menos necessário para Seattle agora que o futuro imediato de Smith está definido.

“Quero terminar minha carreira em Seattle. Quero. Quero estar aqui”, disse Smith após a derrota no playoff. “A cidade, a cidade, o time, o técnico Carroll, a organização, todos eles me abraçaram. Eu era um cara que provavelmente poderia estar fora da liga. Eles me abraçaram e quero recompensá-los por isso.”