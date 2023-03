A Gentil Negócios foi inaugurada em 2010 e atualmente possui sedes em Natal, São Paulo e São Luís. A empresa é especializada no mercado de varejo físico, franchising e varejo digital. Neste momento, vagas de trabalho foram disponibilizadas para aqueles que buscam pelo seu crescimento profissional e desejam oferecer os melhores resultados, agregando no crescimento da empresa. Confira, a seguir.

Gentil Negócios abre vários EMPREGOS em regiões do Brasil

A Gentil Negócios atua mais de 90 unidades de venda distribuídas em 4 estados do Brasil e atua com cerca de 800 colaboradores focados em entregar os melhores serviços, visando as necessidades de cada um de seus clientes e parceiras.

A empresa desenvolveu o novo processo seletivo o qual possui algumas etapas, como: inscrição, avaliação do perfil, entrevista, avaliação técnica, entrevista final, teste e por fim, a entrega dos documentos para admissão. A empresa valoriza o recrutamento de pessoas comprometidas e talentosas para fazer parte do time. Confira, a seguir.

Anls. de Cultura e Engajamento – Natal/RN;







Estágio na área de Direito – Rio Grande do Norte;







Anls. de Gente e Gestão – Natal/RN;







Coorden. de Marketing – Rio Grande do Norte;







Assisten. de Departamento Pessoal – Natal/RN;







Estoquista – Campina Grande/PB;







Auxil. de Vendas Digitais – Natal/RN;







Geren. de Vendas e Operações – Governador Nunes Freire/MA;







Auxil. de Vendas Especialistas – São Luís/MA;







Jovem Aprendiz – São Luís/MA.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a inscrição através do site 123 empregos.

