Gerard Piqué e seu desespero, quase atropela um paparazzi

Shakirao sucesso de cresce e cresce a cada dia, e muito tem a ver com as musicas dedicadas indiretamente ao ex Gerard Piquéque ao contrário do colombiano, sofre com o assédio da imprensa e dos paparazzi que querem um depoimento do ex-zagueiro do Barcelona.

Esta situação colocou pique sob constante pressão devido a essas perseguições, que o levaram a quase atropelar o jornalista espanhol Jordi Martin.

O paparazzo estava do lado de fora da casa dos pais do ex-jogador de futebol, quando relatou que teve um encontro bastante desagradável com o ex de Shakira.

Piqué quase atropela jornalista

Martin revelou que Gerard Piqué chegou à casa dos pais com a namorada Clara Chiae não quis responder às perguntas do jornalista sobre Shakiranova música, TQG, um dueto com Karol G.

Martin indicou que pique apenas sorriu e decidiu continuar seu caminho.

Alguns momentos se passaram e o casal saiu da casa dos pais, enquanto Martin permaneceu no mesmo local.

Ao vê-lo, pique acelerou e quase o atropelou.

“Hoje passei por um episódio desagradável com Gerard Piqué e Clara Chiaeu estava prestes a ser atropelado”, disse Martin ao El Gordo y La Flaca, de Barcelona.

A ameaça de Piqué a Jordi Martin

Como se não bastasse, o jornalista indicou que de dentro do carro recebeu diversas ameaças.

“Quando eles saíram, pique acelerou o carro de tal forma que quase me atropelou”, acrescentou.

“Um pouco depois, nos cruzamos na estrada e os dois riram de mim, me insultaram e fizeram sinais obscenos.”

E a história não termina aí, pois Martin indicou que de uma forma ou de outra Piqué conseguiu seu número de telefone e fez ameaças contra ele.

“(Pique) conseguiu meu telefone e até me ligou dizendo que vou morrer, aliás, não é a primeira vez”, concluiu.