GHC (RS) divulga três editais de concurso público com salários até R$ 25,6 mil

O Grupo Hospitalar Conceição, no estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para três editais de concursos públicos que, juntos, visam o preenchimento de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior.

Os salários do GHC – RS chegam até R$ 25,6 mil.

A banca responsável pelos concursos públicos é a Fundatec.

Vagas e salários Concurso GHC – RS

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Concurso Edital nº 1/2023

Auxiliar Administrativo – CR;

Programador – CR;

Técnico de Enfermagem (Intensivista Adulto) – CR;

Técnico de Manutenção (Refrigeração) – CR;

Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear) – CR;

Técnico de Radiologia (Radioterapia) – CR;

Técnico em Eletrônica – CR;

Técnico em Segurança do Trabalho – CR.

Concurso Edital nº 2/2023

Advogado – CR;

Analista de Sistemas – CR;

Assistente Social – CR;

Contador – CR;

Enfermeiro (Obstetrícia) – CR;

Enfermeiro (Oncologia / Hematologia) – CR;

Engenheiro (Engenharia Ambiental) – CR;

Engenheiro (Engenharia Civil) – CR;

Engenheiro (Engenharia Clínica) – CR;

Engenheiro (Engenharia Elétrica) – CR;

Engenheiro (Engenharia Mecânica) – CR;

Engenheiro (Engenharia Química) – CR;

Farmacêutica – CR;

Farmacêutico (Bioquímico) – CR;

Farmacêutico (Oncologia) – CR;

Físico (Radioterapia) – CR;

Fisioterapeuta – CR;

Fonoaudiólogo – CR;

Nutricionista – CR;

Psicólogo – CR;

Técnico em Educação – CR;

Terapeuta Ocupacional – CR;

Odontólogo (Buco-Maxilo Facial) – CR;

Odontólogo (Saúde Pública) – CR.

Concurso Edital nº 3/2023

Médico (Anestesiologia) – CR;

Médico (Anestesiologia Cardiovascular) – CR;

Médico (Anestesiologia Pediátrica) – CR;

Médico (Cirurgia Geral) – CR;

Médico (Cirurgia Pediátrica) – CR;

Médico (Cirurgia Plástica) – CR;

Médico (Clínica Médica) – CR;

Médico (Endocrinologia e Metabologia) – CR;

Médico (Endocrinologia e Metabologia Pediátrica) – CR;

Médico (Gastroenterologia Pediátrica) – CR;

Médico (Genética Médica) – CR;

Médico (Hematologia e Hemoterapia – Transplante de Medula Óssea) – CR;

Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista) – CR;

Médico (Medicina de Emergência – UPA) – CR;

Médico (Medicina do Trabalho) – CR;

Médico (Medicina Intensiva Pediátrica) – CR;

Médico (Neurocirurgia – Cirurgia de Coluna) – CR;

Médico (Neurologia) – CR;

Médico (Nutrologia Pediátrica) – CR;

Médico (Oftalmologia – Pediatria) – CR;

Médico (Ortopedia e Traumatologia) – CR;

Médico (Otorrinolaringologia) – CR;

Médico (Patologia) – CR;

Médico (Psiquiatria) – CR;

Médico (Radioterapia) – CR;

Médico (Reumatologia) – CR;

Médico (Ultrassonografia Geral) – CR;

Médico (Urologia) – CR.

Os salários oferecidos pelo GHC – RS variam entre R$ 3.193,20 a R$ 25.608,00 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 120 a 220 horas mensais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Como funciona o cadastro reserva?

Os três editais de Concursos Públicos do GHC terão validade de um ano, a contar da publicação dos respectivos resultados finais no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, por decisão da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição.

Os candidatos aprovados em um dos três Concursos Públicos formarão um cadastro de reserva de candidatos, cuja admissão estará condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas no prazo de validade deste Concurso Público, conforme necessidade do Grupo Hospitalar Conceição.

A utilização do cadastro reserva obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação final publicada no Diário Oficial da União (DOU), respeitado o preenchimento das vagas por acesso universal ou por cotas de Pessoa com Deficiência ou de Pessoa Negra.

Inscrições Concurso GHC – RS

Os interessados em participar do concurso público para o GHC – RS devem realizar a inscrição até o dia 3 de abril de 2023, diretamente pelo site da Fundatec, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 75,00 a R$ 135,00.

Etapas concursos públicos GHC – RS

Os concursos públicos para o GHC – RS contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 14 de maio de 2023.

Clique aqui para ler os editais na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.